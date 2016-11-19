Кравчук в США: Запад должен поддерживать экономическое давление на Россию

Экс-президент Украины заявил, что Запад должен поддерживать экономическое давление на Россию путем сохранения санкций. В то же время добавил: «Вы не добьетесь порядка в мире только с помощью санкций».

Об этом Кравчук сказал во время выступления в аналитическом центре «Атлантический совет» в Вашингтоне 18 ноября.

«Впереди у нас есть только одна перспектива и предполагает диалог и соглашения. Других перспектив не существует… Я убежден, что Украина не имеет никакого другого пути, чем мир», — сказал Кравчук.

Между тем, выступая на мероприятии «Атлантического совета», ближайший помощник покойного экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис заявил о неэффективности жесткой линии Запада в отношении России в вопросе обеспечения мира на Украине. Он призвал к более мягкому диалогу с Кремлем.

«Нет другого пути, кроме консенсуса, но консенсус предполагает иное понимание политики, другую культуру отношений, а не управление по принципу: «Я сильнее, а вы беднее», — сказал Бурбулис.

Станислав Шушкевич, который в 1991 году был председателем белорусского парламента, заявил, что несмотря на мирный распад Советского Союза, не все тогдашние этнические и территориальные споры исчезли даже сегодня.

«Целый ряд символов старого Советского Союза были возрождены, потому что менталитет советского народа сохранился», — заявил Шушкевич.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».

По данным ООН, в Донбассе с начала конфликта погибли более 9,6 тысячи человек, более 22 000 были ранены.