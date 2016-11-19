«Лёшка, холуи меня взяли в наручники», — нетрезвый брат волынского депутата материл полицейских

В Луцке 19-го ноября задержали пьяного водителя и его спутника жителя Владимира-Волынского Игоря Панасюка. Обоих явно нетрезвых мужчин «самообороновцы» заметили еще в центре города. Их автомобиль «Лексус» остановили на выезде из города. Водитель вышел и стал утверждать, что он не был за рулем. При этом возмущался, вел себя агрессивно, ругался и в конце концов оказался в наручниках.

Его спутник Игорь Панасюк, вышел из машины и тоже стал «строить» правоохранителей: мол, у меня влиятельный брат (Алексей Пансасюк) и он «все порешает». Даже поговорил с кем-то по телефону, после чего всем заявил: брат сказал «всех посылать», сообщают местные СМИ. Сначала мужчины путались в рассказах, утверждали, что не пьяны, что за рулем был «не он», что «вообще никто не ехал, мы стояли». В конце концов водителя полицейским пришлось «усмирить» наручниками и повезти в наркодиспансер для проверки (там, к слову, состояние опьянения подтвердили).

Сам владелец авто, Игорь Панасюк, стал рассказывать, что у него очень влиятельный брат, и он «разберется». Оказалось его брат депутат Волынского областного совета Алексей Панасюк «Самопомощь»). Полицейские стали подозревать, что Игорь Панасюк сознательно передал руль своей машины пьяному человеку, за что предусмотрена ответственность.

Начали расспрашивать. В конце концов Игорь Панасюк разнервничался, разозлился, стал материться и «посылать» полицейских.

Своим поведением Игорь Панасюк «настарался» на статью «мелкое хулиганство». Такое обвинение предусматривает проверку на алкоголь. Поэтому мужчины, как ранее и его спутника, заковали в наручники, посадили в машину полицейских и повезли в наркодиспансер. Уже когда подъезжали к наркодиспансеру, задержан перестал говорить, закрыл глаза и откинул голову. По всему было видно потерял сознание. Хотя до этого не проявлял никаких признаков какой-то болезни.

Позвали врача. Тот осмотрел «сознание», измерил пульс, давление сказал: «Скорее всего симулирует. Но лучше вызвать «скорую», может действительно какая-то непонятная болезнь. Еще до приезда скорой человек пришел себя. Рассказывал, что у него болит то «там», то «здесь».

А потом опять «потерял сознание». Врач стал предполагать, что «возможно действительно какие-то проблемы. Может с сахарным диабетом. Может эпилепсия. После слова «эпилепсия» задержанного внезапно стало трясти.

Приехала скорая. Осмотрели «больного», дали понюхать нашатырный спирт — тот пришел в себя. Врачи скорой вынесли окончательный вердикт: с мужжиной все нормально.

Делать нечего Игорь Панасюк пошел на проверку в наркодиспансер. Там «надышал» 1,52 промилле (норма, при которой разрешается, например, садиться за руль 0,2 промилле).

После этого Панасюка, как ранее и его спутника, забрали «оформлять» в горотдел полиции. Его обвинят по двум пунктам: за мелкое хулиганство и за передачу права управления лицу в состоянии алкогольного опьянения.