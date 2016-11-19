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Субсидии на ЖКХ – красная лампочка на здании правительства и парламента

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 14:00 Новость: тема тэги гео
Jakovlewa
Член коллегии Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева в эфире Радио Вести высказала мнение, что действующий на Украине инструмент субсидий на ЖКХ – это неверный путь.

"Инструмент субсидий – это нормальный инструмент, но хотелось бы, чтобы государство его сделало как в мире в виде прямой денежной адресной помощи. Каким в норме должен быть процент людей, которые им пользуются? Правительство заявляет, что за субсидиями обратилось 50%. Весь мир считает, что нормально, когда таким инструментом пользуется 10%. Если таких людей 50%, я считаю, это горит красная лампочка на здании правительства и парламента, что выбранный путь - неверный", - пояснила эксперт.

Также она добавила, что люди продолжают жаловаться на холодные батареи и не могут влиять на свое потребление.

"При этом качество услуг низкое. Люди говорят, что батареи чуть теплые. Есть квартиры, где, наоборот, очень жарко, но в основном жалуются на холод. Около 60% людей живет в многоэтажках. Это жилфонд, где вертикальная разводка отопления. Нет регуляторов отопления. Сегодня мы с вами никаким образом не можем влиять на свое потребление. Перед тем, как повышать цены, нужно было не делать людей заложниками, а предпринять необходимые меры", - подчеркнула Яковлева.

Напомним, что киевляне получили платежки c дикими тарифами за две недели тепла.

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