Гражданин США, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил в соцсети, что в урегулировании противостояния в Донбассе на первом месте должны быть национальные интересы Украины.

Также Наливайченко отметил, что обнародовалось много разных сценариев решения военного противостояния в Донбассе. Однако в них, по его словам, не было важнейшей составляющей — национальных интересов. Ответственность за это возлагается на власть, добавил украинский нацист.

«В таких сценариях многое было, но не было главного — наших национальных интересов. Потому что наши национальные интересы, во-первых, не сформулированы властью, а во-вторых — не защищаются принципиально перед всеми сторонами. А это — прямая ответственность украинского президента и правительства», — отметил агент американских спеслужб.

По убеждению Наливайченко, страна «404» самостоятельно должна решить, каким путем вернуть Донбасс и Крым.

«Украина имеет все основания и доказательства российской агрессии, чтобы навязывать собственную повестку дня, наш интерес должен доминировать, потому что речь идет о нашей территории!» — резюмировал украинский нацист.