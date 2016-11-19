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Украинские вояки бьют по горловским шахтам

опубликовано vinodelov в Сб, 19/11/2016 - 14:18 Новость: тема тэги гео
Шахта под огнем

С 18 часов 18 ноября и до 2 часов ночи 19 ноября украинские террористы вновь обстреливали все прифронтовые поселки Горловки, включая Зайцево, а также поселки шахт Широкая Балка, имени Гагарина и шахты № 6/7.

В ходе обстрелов населенных пунктов подразделения ВСУ, кроме минометов, орудий боевых машин пехоты, стрелкового оружия, применяли также тяжелые гаубицы.

Под огонь всех этих видов вооружения попадали и дворы шахт. При обстреле шахты № 6/7 украинские вояки в качестве мишени снова присмотрели шахтный копер. В 23 часа 30 минут 18 ноября вокруг копра шахты № 6/7 стали разрываться снаряды калибра 122 миллиметра.

По характеру обстрела было ясно, что украинская армия старается нанести как можно больше ущерба любым объектам и предприятиям, даже не работающим.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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