Украинские вояки бьют по горловским шахтам

С 18 часов 18 ноября и до 2 часов ночи 19 ноября украинские террористы вновь обстреливали все прифронтовые поселки Горловки, включая Зайцево, а также поселки шахт Широкая Балка, имени Гагарина и шахты № 6/7.

В ходе обстрелов населенных пунктов подразделения ВСУ, кроме минометов, орудий боевых машин пехоты, стрелкового оружия, применяли также тяжелые гаубицы.

Под огонь всех этих видов вооружения попадали и дворы шахт. При обстреле шахты № 6/7 украинские вояки в качестве мишени снова присмотрели шахтный копер. В 23 часа 30 минут 18 ноября вокруг копра шахты № 6/7 стали разрываться снаряды калибра 122 миллиметра.

По характеру обстрела было ясно, что украинская армия старается нанести как можно больше ущерба любым объектам и предприятиям, даже не работающим.