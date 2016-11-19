Донбасс, «перемирие» в ночь на 19 ноября 2016

По сообщениям силовых ведомств ДНР, украинские силовики продолжают терроризировать население Донбасса ночными обстрелами. С вечера они отстреляли 530 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Ясиноватой, Горловки, окрестностям Тельманово и южным селам Республики.

«С 18:00 до 03:00 украинская армия выпустила 530 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Новоласпа Тельмановского района, Широкая Балка под Горловкой, территории бывшего Донецкого аэропорта, промзоны под Ясиноватой, селам Спартак Ясиноватоского района, Саханка, Безыменное, Коминтерново и Ленинское Новоазовского района на юге страны», — рассказал представитель военного ведомства.

По данным источника, наряду с тяжелым вооружением и минометами при обстрелах жилых кварталов Республики ВСУ использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Луганская народная республика также ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов и интенсивность ночных обстрелов нарастает. За минувшие сутки шесть раз подвергались обстрелам позиции Народной милиции Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

С направлений поселков городского типа Луганское и Мироновский ВСУ открыли огонь по району села Калиновка из 122-мм артиллерийских орудий и 82-мм минометов. По району Луганска был выпущен снаряд из 152-мм арторудия с направления железнодорожной станции Кондрашевская Новая.

Район села Желтое был обстрелян с направления села Лобачево из 82-мм и автоматического станкового гранатомета АГС. Из АГС и стрелкового оружия ВСУ открыли огонь по району памятника князю Игорю.

Помимо этого, из АГС и стрелкового оружия был обстрелян район села Калиново с направления Новозвановки.

Военные ведомства Донецка и Луганска сообщают, что националисты продолжают формировать ударную группировку и опорные пункты на линии соприкосновения на Донбассе.