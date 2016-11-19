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Допрос Порошенко в ГПУ наконец состоялся, причем досрочно

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 14:36 Новость: тема тэги гео
POROH
Украинский сайт Hromadske.ua на своей странице сообщил, что Генпрокуратура Украины вечером 18 ноября шесть часов допрашивала президента Петра Порошенко по делу о беспорядках в Киеве в 2013-2014 годах.

"Допрос должен был состояться 29 ноября, однако прошел вчера вечером, 18 ноября", — рассказали в Генпрокуратуре. Президента допрашивали в течение шести часов по нескольким эпизодам по делу Майдана", — информирует издание.

Ранее сообщалось в том же издании, что Петр Порошенко больше года не является на допрос, ссылаясь на свою занятость. Об этом заявлял руководитель департамента спецрасследований Гепрокуратуры страны Сергей Горбатюк.

Позже появилось сообщение из администрации президента, что пришел вызов из ГПУ, и допрос состоится 29 ноября, но он состоялся досрочно. О причинах переноса сроков допроса и о сути задаваемых вопросов не сообщается.

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