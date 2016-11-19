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Поляки массово готовятся возвращать свои земли на территории умирающей Украины

опубликовано vinodelov в Сб, 19/11/2016 - 14:40 Новость: тема тэги гео
Реституция

В Польше подготовлены к подаче в суды Луцка и Тернополя первые два иска потомков владельцев польских имений на территориях, которые сейчас относятся к Украине.

Так, на очереди еще два иска, которые направят в Киев и Харьков. Поляки намерены воспользоваться правом реституции.

«В этих делах лучше всего сохранились документы», — заявил Конрад Ренкос, председатель Общества кресов (поляки, которые когда-то жили на землях Западной Украины).

Он пояснил, что требования истцов разные: кто-то хочет компенсацию за пользование имуществом, другие — выплату убытков от неполученной прибыли через конфискации средств производства, а кто-то — просто стремится вернуть свою вотчину.

По его словам, среди объектов недвижимости, которые требуют поляки — жилые дома, десятки гектаров земли и даже какой-то медный рудник в Харьковской области, который оценили в полтора миллиона долларов.

Всего организация Ренкос за год подготовила материалы на 1600 исков по реституции.

«Все эти иски стали возможны в связи с окончанием действия моратория на торговлю землей на Украине с 1 января 2017 года и снятием Еврокомиссией ограничений на владение землей в зарубежных государствах», — пишет издание.

Как известно, реституция — в международном праве форма материального возмещения ущерба в результате неправомерного международного акта путем восстановления положения, существовавшего до его совершения.

Напомним, ранее сообщалось, что в польском городе Люблин основали организацию, которая будет добиваться возвращения полякам имущества, которым ранее владели на Западной Украине, или же компенсации за него.

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Денис Виноделов

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