Тернопольский нотариус за взятки фальсифицировала документы

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Желание вывезти ребенка за границу стоило жительнице райцентра Козова 2300 американских долларов. Нагрели руки на этом деле трое жителей Тернополя, а сфальсифицировала необходимый документ государственный нотариус.

Следователи Главного управления Национальной полиции Тернопольской области предъявили обвинение всем четырем фигурантам уголовного производства. Трем из них инкриминируют часть третью статьи 369–2 ККУ — получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, а работница нотариата понесет ответственность за служебный подлог — статья 366 УК.

Когда с мужем никак не удалось договориться о разрешении на вывоз ребенка за границу, козовчанце вызвался помочь знакомый из Тернополя. Знала бы женщина в какую сумму обойдется ей эта помощь, и что заветный документ она получит преступным путем, видимо, не соглашалась бы на это.

Как рассказала следователь СУ ГУНП в Тернопольской области Юлия Хрущ, злоумышленников взяли с поличным — при получении неправомерной выгоды. Уже по реквизитам в документе установили и нотариуса, который согласился на фальсификацию разрешения.

Досудебное следствие завершено и будет передано в суд как только подозреваемых ознакомят с материалами. Если суд признает подозреваемых виновных в содеянном, нотариусу грозит не только штраф, но и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а трем посредникам в этом деле может светить лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, сообщают в секторе коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.