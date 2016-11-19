В разложившуюся бригаду прислали натовских инструкторов

Под сильный обстрел украинских военных вечером 17 ноября попал п. Алмазная возле города Стаханова Луганской Народной Республики.

Обстрел Алмазной начался в 17 часов 17 ноября и затих только после полуночи 18 ноября. Стреляли по поселку из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, противотанковых гранатометов и орудий боевых машин пехоты. Также вечером 17 ноября, около 21 часа, с украинских позиций раздались три выстрела из тяжелых артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра в сторону городской застройки Стаханова.

18 ноября ВСУ обстреляли территорию ЛНР не менее 11 раз. Самые крупные обстрелы вновь были зафиксированы в поселке Калиново, селах Калиновское, Сокольники и Веселая Гора. На всех этих участках фронта стрельба с украинских позиций велась также из минометов, противотанковых гранатометов, орудий БМП и стрелкового оружия.

19 ноября появились сведения о том, что в 24-ю мотострелковую бригаду украинской армии, дислоцирующуюся в городах Попасная и Золотое, прибыли группы иностранных военных инструкторов, представляющих разные страны НАТО. С помощью натовских инструкторов командование ВСУ рассчитывает поднять боеготовность соединения, где в последнее время наметились явные признаки разложения личного состава. В 24-й бригаде резко увеличилось количество случаев пьянства, расхищения военного имущества, неповиновения нижестоящих военнослужащих старшим командирам.

А поскольку перспектив сворачивания войны против Донбасса не просматривается, то украинскому военному командованию не остается ничего, кроме как поддерживать в силах «АТО» хотя бы видимость воинской дисциплины.