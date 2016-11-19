Мукачево имеет собственный аэропорт, который Балоги полностью уничтожили, чтобы раздерибанить землю, — Москаль

Если даже теоретически предположить передачу Международного аэропорта «Ужгород» на баланс Мукачево, это означало бы полное и окончательное захоронение авиасообщения в Закарпатье. Так отреагировал Геннадий Москаль на распространенное мукачевскими СМИ обращение городского головы Мукачево к председателю ОГА и министрe инфраструктуры Украины с просьбой передать аэропорт Ужгорода на баланс Мукачево.

— Самое смешное в этом обращении не то, что Мукачевский мэр не разбирается в вопросах передачи объектов инфраструктуры, а то, что он даже не знает, что Мукачево давно имеет в коммунальной собственности свой аэропорт, который так и называется «Международный аэропорт Мукачево», — отмечает Москаль. — Поэтому напоминаю Мукачевском мэру, что в июне 2005 года, когда его «батько» полностью властвовал на Закарпатье, областной совет своим решением № 564 передал на баланс Мукачево целостный имущественный комплекс Мукачевского аэродрома «для обустройства гражданского аэродрома с соответствующей инфраструктурой». А 11 сентября 2008 года, когда «батько» работали в президентском секретариате Ющенко, Мукачево оформило государственный акт на 228 гектаров «для строительства международного аэропорта». Участок оформлен на Мукачевское городское коммунальное предприятие, которое называется — «Международный аэропорт Мукачево».

Речь пока не о том, что бывший военный аэропорт был передан Мукачево с грубым нарушением законодательства (без обязательного согласования Минобороны). Главное другое — после передачи целостного комплекса, аэропорт уничтожили — специальные и очень дорогостоящие бетонные плиты со взлетной полосы разворовали, а 228 гектаров земли начали дерибанить вполне в балоговском стиле. Из-за жадности Балог Закарпатье потеряло уникальный объект — готовый аэродром, для полноценного функционирования для которого не нужны были никакие межправительственные соглашения между Украиной и Словакией. А Мукачево упустило шанс стать центром авиасообщения в области. Более того — единственный аэропорт, который остался в Ужгороде, Балоги за свое многолетнее управления областью довели до полного упадка: он зарос кустами, где водятся зайцы и косули, а по периметру нет даже ограждения.

Осталась там «советская» автомобильная техника, которую мы хоть завтра готовы передать Международном аэропорту «Мукачево». Сейчас восстанавливать Ужгородский аэропорт приходится мне. Поэтому пусть Мукачевский мэр обращается не ко мне и министру инфраструктуры, а к своему «отцу» и спросит его: «Няню, зачем украл мукачевскийкий аэропорт?».

Напомним, что Андрей Балога обратился к министру инфраструктуры Украины Владимира Емельяну и руководства области с предложением восстановить аэропорт «Ужгород», предложив реальные шаги по решению проблемы.

«Фактическое прекращение работы единственного действующего аэропорта Закарпатской области негативно влияет на развитие экономики региона и его туристическую привлекательность. К сожалению, областное руководство уже на протяжении длительного периода не может положительно решить данный вопрос. С целью создания благоприятных условий для экономического развития Закарпатья, увеличение количества туристов просим Вас рассмотреть возможность передачи территории и имущественного комплекса аэропорта „Ужгород“ в коммунальную собственность города Мукачево. Городской совет Мукачево гарантирует в короткий срок, на базе существующего комплекса восстановить авиасообщение с Закарпатской областью и удерживать аэропорт в надлежащем состоянии», — говорится в письме мэра к министру.