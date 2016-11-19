Главная

Херсон криминальный: местные бандиты жестоко убили четверых щенят на глазах у маленьких детей

опубликовано vinodelov в Сб, 19/11/2016 - 17:00 Новость: тема тэги гео
Херсон криминальный: местные бандиты жестоко убили четверых щенят на глазах у маленьких детей

Диктат криминала в стране «404» продолжает распространяться семимильными шагами, из-за захвата власти в Киеве преступным синдикатом Порошенко-Гройсмана.

В частности, в Херсоне двое урок жестоко убили четверых щенков. О вопиющем факте заявили в Херсонском обществе защиты животных «4 лапы» на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром нам позвонили с просьбой забрать щенков, которых выкинули в коробке вчера вечером в парке возле ДКТ. Когда женщина пришла на место, чтобы присмотреть за ними до нашего приезда, то малышей уже не оказалось. Подумали, что их кто-то уже перенес. Чуть позже раздался звонок мужчины с просьбой спасти оставшихся в живых щенков. Посреди дня, на глазах у троих детей и прохожих двое мужчин жестоко убили 4 щенков», — сообщили в обществе.

В частности, одному щенку отрезали голову, еще троим перерезали горло.

«Малыши задыхались и захлебывались своей кровью, перед тем как умереть. Запах крови был повсюду, вокруг все та же картонная коробка, но уже вся в крови… четвертый малыш залез в укрытие, но перерезанное горло не оставило ему шансов. В луже крови, он так и умер, а рядом с ним в испуге сидели оставшиеся 4 щенка, которым повезло выжить», — отмечают активисты.

Как сообщается, двух бандитов задержала полиция. При опросе мужчины не отрицали, что убили животных.

«Картошка дома есть, лук есть, масло есть и 1,5 л самогона, а мяса нет», — цитируют мужчин в обществе.

«Мужчины сыпали угрозами окружающим — обещали зарезать мужчину, который нам позвонил и его собаку, неадекватно вели себя по отношению к волонтеру. Они стояли и улыбались, им было весело. Оставшихся 4 щенков дети доставали из укрытия, всех в крови и жутко напуганных», — объяснили волонтеры.

Херсонских нелюдей забрали работники полиции на дальнейший допрос.

местные бандиты жестоко убили четверых щенят на глазах у маленьких детей
местные бандиты жестоко убили четверых щенят на глазах у маленьких детей
местные бандиты жестоко убили четверых щенят на глазах у маленьких детей
местные бандиты жестоко убили четверых щенят на глазах у маленьких детей

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!