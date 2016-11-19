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Нацист-шизофреник Парубий поехал к патриарху Варфоломею выпрашивать его одобрение для создания на Украине так называемой «единой церкви»

опубликовано vinodelov в Сб, 19/11/2016 - 17:23 Новость: тема тэги гео
Парубий Варфоломей

Государственный преступник, один из организаторов убийств на майдане в 2014 году, а ныне спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. О данном факте сообщила пресс-служба украинского нациста со справкой из психиатрической клиники.

В самом начале встречи преступник Парубий поздравил патриарха Варфоломея с 25-летием патриаршего служения и преподнес ему букет цветов и символический подарок с изображением собора Софии Киевской.

Во время более двухчасовой умопомрачительной встречи Парубий уговаривал Вселенского патриарха признать готовящуюся на Украине «единую церковь».

Святейший патриарх Варфоломей в силу своего воспитания внимательно слушал бандеровца с сомнительными умственными способностями, но отказался признавать американский проект «единая церковь».

Напомним, что украинские нацисты совместно с лжепатриархом Филаретом всеми силами пытаются создать «единую церковь» и уничтожить УПЦ МП.

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