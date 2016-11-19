Советник Авакова Илья Кива признался, что употребляет наркотики

Советник министра МВД Илья Кива признается в эфире телепередачи, что он не просто еще недавно употреблял наркотики, но и уточняет, что у него в этом плане есть смягчающее обстоятельство: он накуривался в «АТО». Причем, обдалбывался Кива с побратимами не что бы кайфонуть, а потому, что «страшно очень… так страшно, что за день до боевого выезда сутки специально не ел, чтобы в прямом смысле не обосраться прямо перед подчиненными бойцами».

«Вот и думайте теперь, считается страх в „АТО“ уважительной причиной для употребления? И откуда вообще у Кивы такие склонности? Ведь он в прошлом был главой украинского ОБНОНА… И что Кива сегодня делает на посту советника министра МВД, если у него такие отношения с официально запрещенными в Украине препаратами? И что это за страна такая, где вот так можно долбить ганджубас, и обкуренным стрелять по людям в „АТО“, а потом тебя за это советником министра делают, и когда ты во всем признался, то тебе за это, скорее всего, ничего не будет? Ведь ты обдолбанный в „АТО“ с российской армией воевал… Как это вообще — цээвропа?», — пишут возмущенные люди.