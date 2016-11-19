Украинская власть полностью сошла с ума...

Об этом на своей странице в соцсети пишет известный украинский волонтер и активист Юрий Касьянов. Он пишет, что Украина «...находится под угрозой полномасштабного вторжения российской армии». Однако политический элите это не мешает обвинять друг друга в попытке переворота и стремлении взять власть в свои руки.

«Мало происков врагов. Мало секретных кремлевских планов. Недостаточно массовой истерии, призывов к убийству инакомыслящих, обвинения бойцов Национальной гвардии в измене. Мало. Теперь одна голова во власти обвиняет другую голову во власти в подготовке к государственному перевороту», - сокрушается Касьянов.

В другом блоге украинский волонтер пишет: «Мы живём в разных мирах, на разных планетах. В одном мире еле-еле сводят концы с концами, считают каждую гривну, упорным трудом строят свой бизнес, помогают действующей армии, и умирают на войне. В другом - коллекционируют элитные часы, антикварные автомобили, и хранят под подушкой миллионы долларов наличными. Всё это не потому, что одни - бедные, а другие - богатые. А потому, что одни бедные, из-за того, что другие — воры»...

Оценка майданной власти дана жесткая, но объективная, правда, весьма запоздалая... Да и не будет услышана самой властью Украины, озабоченной лишь тем, как подольше удержаться у государственной кормушки.