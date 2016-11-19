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Киев не признает справки об освобождении, выданные в ЛНР лицам, отбывшим наказание на территории Республики

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 20:11 Новость: тема тэги гео
kolonija
Об этом представителям ООН сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет во время посещения вместе с ними одной из женских колоний.

«Справки об освобождении выдаются, но я, как министр внутренних дел, не могу позволить вверенному мне Министерству выдавать справки об освобождении украинского образца», - сказал Корнет. Он подчеркнул, что именно Киев в свое время отказался признавать документы украинского образца, выданные на территории ЛНР, поэтому в Республике были разработаны и приняты свои образцы документов.

«Эта проблема создана искусственно Украиной, которая, к сожалению, не понимает, что мы - состоявшееся государство, и не воспринимает наши справки об освобождении как документ», - отметил глава МВД Луганской Народной Республики.

Ситуация, действительно дикая: отбыв положенный срок в местах лишения свободы на территории ЛНР, освобожденный человек, прибыв на Украину, например, к родственникам, может вновь оказаться в тюрьме...

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