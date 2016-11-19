Главная

Разведка ЛНР: на украинских позициях обнаружены танки, артиллерия и ракетный комплекс «Точка-У»

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 20:39 Новость: тема тэги гео
tochka
Об этом в субботу, 19 ноября, на брифинге в Луганске рассказал начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко. Дословно:

«Наша разведка продолжает фиксировать факты перемещения запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. В результате чего, была увеличена группировка сил противника. Так, выявлено нахождение в районе: Счастье-Новоайдар – 30 танков ВСУ, замаскированных маскировочными покрытиями и ветками; населенного пункта Крымское – двух батарей 122-мм САУ «Гвоздика» из состава 24-й бригады ВСУ; в населенном пункте Петренково дислоцируется один тактический ракетный комплекс «Точка-У»; в населенный пункт Новотошковское прибыло два автомобиля «КаМАЗ» с боеприпасами».

По словам Анащенко, в районе урочища Шаров Кут зафиксировано передвижение двух колонн бронетехники противника. «В составе первой колонны зафиксированы три грузовых автомобиля с боеприпасами, вторая колонна имела в своем составе шесть грузовых автомобилей с боеприпасами и проследовала в направлении населенного пункта Счастье. Кроме того, на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также гражданском аэродроме Северодонецка оборудуются вертолетные площадки, для приема боевых вертолетов», - сказал начальник управления Народной милиции ЛНР.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет