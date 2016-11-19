Разведка ЛНР: на украинских позициях обнаружены танки, артиллерия и ракетный комплекс «Точка-У»

Об этом в субботу, 19 ноября, на брифинге в Луганске рассказал начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко. Дословно:

«Наша разведка продолжает фиксировать факты перемещения запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. В результате чего, была увеличена группировка сил противника. Так, выявлено нахождение в районе: Счастье-Новоайдар – 30 танков ВСУ, замаскированных маскировочными покрытиями и ветками; населенного пункта Крымское – двух батарей 122-мм САУ «Гвоздика» из состава 24-й бригады ВСУ; в населенном пункте Петренково дислоцируется один тактический ракетный комплекс «Точка-У»; в населенный пункт Новотошковское прибыло два автомобиля «КаМАЗ» с боеприпасами».

По словам Анащенко, в районе урочища Шаров Кут зафиксировано передвижение двух колонн бронетехники противника. «В составе первой колонны зафиксированы три грузовых автомобиля с боеприпасами, вторая колонна имела в своем составе шесть грузовых автомобилей с боеприпасами и проследовала в направлении населенного пункта Счастье. Кроме того, на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также гражданском аэродроме Северодонецка оборудуются вертолетные площадки, для приема боевых вертолетов», - сказал начальник управления Народной милиции ЛНР.