МВФ наступает на горло украинской экономики - депутат от Блока Петра Порошенко

Даже люди, приближенные к президенту Украины, начинают понимать, что Международный валютный фонд на самом деле не помогает стране, а топит ее. Украина находится под оккупацией МВФ уже 25 лет, в то время, как на руках только действующих чиновников и депутатов миллиарды гривен наличности. Путем различных манипуляций суммы, выделяемые МВФ (во всяком случае, их размер сопоставим) оказываются в карманах правящей верхушки, народ нищает, экономика падает.

Об этом заявил Сергей Каплин - депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко. Если бы электронное декларирование было обязательным для бывших высших чиновников, то выяснилось бы, что и у них на руках суммы наличности, равные годовому бюджету Украины.

«Разве непонятно, что последние 25 лет Украина находится в стадии финансовой оккупации Международным валютным фондом. Нам навязывают удобные для них экономические и социальные стандарты, экономическую политику. Наступили на горло украинской экономике и государству и держат нас 25 лет. При этом, мы являемся мощной и большой страной и, как свидетельствуют электронные декларации, имеем соответствующие резервы. Если провести еще один круг е-декларирования и потрясти бывших министров, премьер-министров, экс-губернаторов, мы получим еще сотни миллиардов гривен», — заявил Каплин.

Аналитики считают, что это политическое заявление сделано с целью сказать, что прошлая власть была еще прожорливей нынешней. Однако тут есть и другой момент. Все депутаты Верховной рады, помимо своей политической деятельности, имеют и бизнес, который последнее время терпит убытки. Именно МВФ ставит Украине условия, препятствующие развитию бизнеса и экономики страны в целом.