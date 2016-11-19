Главная

МВФ наступает на горло украинской экономики - депутат от Блока Петра Порошенко

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 20:46 Новость: тема тэги гео
MWF
Даже люди, приближенные к президенту Украины, начинают понимать, что Международный валютный фонд на самом деле не помогает стране, а топит ее. Украина находится под оккупацией МВФ уже 25 лет, в то время, как на руках только действующих чиновников и депутатов миллиарды гривен наличности. Путем различных манипуляций суммы, выделяемые МВФ (во всяком случае, их размер сопоставим) оказываются в карманах правящей верхушки, народ нищает, экономика падает.

Об этом заявил Сергей Каплин - депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко. Если бы электронное декларирование было обязательным для бывших высших чиновников, то выяснилось бы, что и у них на руках суммы наличности, равные годовому бюджету Украины.

«Разве непонятно, что последние 25 лет Украина находится в стадии финансовой оккупации Международным валютным фондом. Нам навязывают удобные для них экономические и социальные стандарты, экономическую политику. Наступили на горло украинской экономике и государству и держат нас 25 лет. При этом, мы являемся мощной и большой страной и, как свидетельствуют электронные декларации, имеем соответствующие резервы. Если провести еще один круг е-декларирования и потрясти бывших министров, премьер-министров, экс-губернаторов, мы получим еще сотни миллиардов гривен», — заявил Каплин.

Аналитики считают, что это политическое заявление сделано с целью сказать, что прошлая власть была еще прожорливей нынешней. Однако тут есть и другой момент. Все депутаты Верховной рады, помимо своей политической деятельности, имеют и бизнес, который последнее время терпит убытки. Именно МВФ ставит Украине условия, препятствующие развитию бизнеса и экономики страны в целом.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет