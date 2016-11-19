В киевском метро предлагают обезглавить бюсты Пушкина и Гоголя

Некая Лариса Ницой, которая считает себя «украинской писательницей», призвала убрать со станции метро «Университет» в Киеве бюсты Михаила Ломоносова, Александра Пушкина и Максима Горького. Эти скульптуры, считает она, следует «ювелирно срезать» и «так же ювелирно» установить на их месте изображения выдающихся ученых Украины.

«Друзья, как вы смотрите на то, чтобы на красивой станции метро «Университет» в Киеве, где стоят красивые бюсты Сковороде, Шевченко, Франко, Богомольцу, Менделееву, Ломоносову, Пушкину, Горькому, два-три последних красивых бюста ювелирно срезать и поставить так же ювелирно на их месте такие же красивые, в том же стиле, бюсты нашим выдающимся ученым», - предлагает Ницой.

В качестве альтернативы эта украинская «активистка» назвала имена… русского этнографа Миклухо-Маклая, который «происходит из казацкого рода», и языковеда и историка Агатангела Крымского, происходящего родом из Волынской губернии, которая во времена его там обитания входила в состав России.

Гоголю же, родившемуся на Полтавщине, нынешние майданные украинизаторы не могут простить даже такие его рассуждения: «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская… Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская, знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».

Сама же «писательница» Лариса Ницой, замахнувшаяся на мировых классиков, пока прославилась исключительно написанием доноса на сотрудников столичной детской онкологической больницы за то, что в холле этой больницы были выставлены рисунки с подписями на русском языке.