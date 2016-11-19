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«А потом - всех сажать»: дважды «бывший» Саакашвили объявил о создании новой украинской партии

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 21:45 Новость: тема тэги гео
miho
Партия будет называться «Рух новых сил». Об этом заявил экс-президент Грузии, он же экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили на встрече со своими единомышленниками в субботу, 19 ноября. Мероприятие, проходило в Киеве и было закрытым для прессы.

Просочившаяся оттуда информация такова: цель «Руха новых сил» - досрочные выборы в парламент Украины. Два «украинских грузина» Саакашвили и Сакварелидзе намереваются взять конституционное большинство в парламенте – 300 мандатов. «А потом – всех сажать», - процитировал неистового Михо один из участников встречи.

Сам Саакашвили на своей странице в соцсети сообщает: «Сегодня около сотни представителей инициативных групп со всей Украины собрались в нашем офисе. ... Мы дали старт работе в каждом регионе Украины. Совместно решили: мы - Рух новых сил. Ведь именно слово рух - отражает все что мы делаем, оно символ изменений, символ победы».
Он пригласил всех заинтересованных представителей демократических политических сил прийти 27 ноября в 13.00 к памятнику Вячеславу Чорновилу в Киеве на «Открытую Раду».

«Во вторую годовщину неудачной работы парламента мы объявим наши требования и начнем обновление политической элиты с помощью кадрового резерва», - подчеркнул Саакашвили.

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