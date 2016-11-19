Глава ДНР: «В комплексе минских мер нет ни слова о республиках»

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что Минские соглашения не являются окончательным документом. Они будут иметь продолжение. Дело в том, что в соглашениях ничего не сказано о провозглашенных республиках Донбасса и о том, «какой будет Украина». Поэтому после выполнения всех пунктов комплекса мер Киев и республики должны перейти к прямому диалогу.

«Да, мы подписали Минские соглашения, но они не являются конечным документом. После того как все пункты будут исполнены, наступит следующий этап. Наши переговоры с новой Украиной, а она изменится, если выполнит Минские соглашения, о принципах общежития. И в этом смысле все возможности для нас открыты», — говорится в заявлении главы ДНР.

Несмотря на то, что в соглашениях нет речи о республиках, отметил Захарченко, там стоят подписи глав ДНР и ЛНР, а значит, для России, Германии и Франции «...мы представляли свои республики как избранные лидеры. Иначе наша подпись никого бы не удовлетворила».

«Да, в комплексе мер нет ни слова о республиках, но там нет ни слова и о том, какая будет Украина. То есть в этом документе нет четкого определения будущего. Фактически этот документ обеспечивал «перемирие» и создавал возможность для политического урегулирования конфликта», — отметил Захарченко.

Проблема в том, что майданная власть Украины не спешит выполнять Минские соглашения, отказывается платить пенсии и пособия старикам и инвалидам, проживающим на территории ДНР, которых Киев упорно называет своими гражданами, в застенках Украины томятся ничем не повинные жители Республики...