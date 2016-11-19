Хронология и конспирология так называемого плана «Шатун»

7 ноября нардеп Антон Геращенко запостил на своей странице в Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунта" с якобы документами с почты помощника президента РФ Владислава Суркова. Один из документов касался дестабилизации на Закарпатье. Другой документ о якобы плане "Шатун", который направлен на дестабилизацию политической ситуации в Украине в течение времени с ноября 2016 года до марта 2017 года.

18 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что так называемый план "Шатун" был подготовлен в России.

В Кремле заявили, что Сурков вообще не пользуется электронной почтой.

И вот тайное становится явным: оказывается автором плана "Шатун" является нардеп, лидер парламентской фракции "БПП" Игорь Грынив. Об этом в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале "ZIK" заявил экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

"Представитель президента в Верховной Раде, нардеп Игорь Грынив является мозговым центром группы, ведущей против меня войну. Именно Грынив и придумал так называемый план "Шатун" - якобы Украина плывет в лодке, а кто угодно, кто не согласен с действующей политикой, ее расшатывает. .. Нет никаких "Шатунов". Есть шатуны на Банковой, на Институтской ...", - заявил Саакашвили.

По его словам, Грынив "придумал "Шатун", чтобы граждане Украины не протестовали против коррумпированной власти".