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Хронология и конспирология так называемого плана «Шатун»

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 22:17 Новость: тема тэги гео
miho1
7 ноября нардеп Антон Геращенко запостил на своей странице в Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунта" с якобы документами с почты помощника президента РФ Владислава Суркова. Один из документов касался дестабилизации на Закарпатье. Другой документ о якобы плане "Шатун", который направлен на дестабилизацию политической ситуации в Украине в течение времени с ноября 2016 года до марта 2017 года.

18 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что так называемый план "Шатун" был подготовлен в России.

В Кремле заявили, что Сурков вообще не пользуется электронной почтой.

И вот тайное становится явным: оказывается автором плана "Шатун" является нардеп, лидер парламентской фракции "БПП" Игорь Грынив. Об этом в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале "ZIK" заявил экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

"Представитель президента в Верховной Раде, нардеп Игорь Грынив является мозговым центром группы, ведущей против меня войну. Именно Грынив и придумал так называемый план "Шатун" - якобы Украина плывет в лодке, а кто угодно, кто не согласен с действующей политикой, ее расшатывает. .. Нет никаких "Шатунов". Есть шатуны на Банковой, на Институтской ...", - заявил Саакашвили.

По его словам, Грынив "придумал "Шатун", чтобы граждане Украины не протестовали против коррумпированной власти".

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