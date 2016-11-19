Швейцарские аналитики и другие эксперты из ООН и Всемирного банка создают некую программу интеграции Донбасса в Украину

Об этом заявил киевский министр «по делам временно оккупированных территорий Донбасса» Вадим Черныш. По его словам, эта программа поможет быстро и фактически «безболезненно» вернуть под власть Киева «оккупированные» территории юго-востока Украины.

Черныш подчеркнул: план «возврата оккупированных территорий Донбасса» настолько сложен, что профильное министерство самостоятельно провести и реализовать эту программу просто не сможет. Кто будет платить за «интеграцию» и сколько именно, украинский министр не сообщил.

Однако киевский глава так называемой «Донецкой обладминистрации» Павел Жебривский назвал предварительную сумму. По его словам, полное восстановление инфраструктуры Донбасса обойдется минимум в 20 миллиардов долларов. Сбор денег уже объявлен: в конце октября 2016 года Кабмин Украины совместно с Организацией Объединенных Наций и Всемирным банком открыли Целевые фонды для аккумулирование средств на «возрождение Донбасса».

Судя по всему, киевские чиновники готовят себе очередную «кормушку», теперь с международными благотворительными взносами...