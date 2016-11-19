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В Киеве массово воруют теплосчетчики, а счета приходят космические

опубликовано alex1943 в Сб, 19/11/2016 - 22:46 Новость: тема тэги гео
teploschet
В Киеве жителям многоэтажки советских времен на Татарке (так называют небольшой микрорайон рядом с Подолом) за 10 дней октября за тепло насчитали больше тысячи гривен каждому. «Сумма указана за полмесяца - 1251 гривна», – пишут в соцсетях киевляне. Но это еще «маленькие суммы» по сравнении с тем, что получил другой житель Киева. Ему пришла платежка в 6571 гривну, и это, подчеркнем, только за тепло!

Обращаться в коммунальную службу бессмысленно. Там отвечают: «Все правильно, ошибок нет». Если потребитель не согласен с суммой, он должен идти в суд. а там уже огромные очереди и на всех не хватает судей.

Киевляне отмечают, что участились случаи воровства теплосчетчиков, поставленных на дома и подъезды. А при отсутствии счетчика платить за тепло приходится намного больше. Жителям в коммунальных службах говорят, что крадут приборы «охотники за металлом», однако киевляне считают, что это происки самих коммунальщиков, которые намерены содрать с жильцов как можно больше денег любым путем.

Жителям домов, где пропали теплосчетчики, предлагают платить по завышенным до абсурдности тарифам или купить и установить новый коллективный теплосчетчик за 50000 гривен. Который опять же легко могут украсть... Коммунальщики объясняют, что за собственные средства устанавливать счетчики не могут, потому что счета «Киевэнерго» заблокированы. В общем, замкнутый круг, но платить за тепло надо!

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