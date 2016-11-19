Как чиновники "Укроборонпрома" наживаются на войне

Украинское издание ZN.UA обнародовало далеко не полный перечень злоупотреблений в госконцерне "Укроборонпром". Топ-менеджмент целого ряда предприятий госконцерна причастен к теневым схемам разворовывания государственных средств при помощи конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности. По данным издания, перечень предприятий, пользующихся услугами конвертцентров, постоянно пополняется.

Использовались схемы бестоварных операций с поставщиками оборудования. Использовались предприятия с признаками фиктивности и физические лица-предприниматели.

В числе тех, кто использовал подобные схемы присвоения бюджетных средств числятся руководители ряда предприятий: руководство ГП "Научно-технический комплекс "Импульс", должностные лица госпредприятия "Житомирский бронетанковый завод", менеджмент ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод".

По данным налоговиков, прокуратуры, полиции и СБУ, услугами конвертаторов средств на сегодня воспользовались более 30 предприятий ГК "Укроборонпром", а теневикам от оборонки следственные органы инкриминируют почти 300 млн грн. похищенных бюджетных средств.

Так стоит ли удивляться, что по броневику «Дозор» вышел позор на испытаниях, что модернизированные автоматы никуда не годны, а у пушек разрываются стволы и многим другим «казусам», о которых корреспонденты «Анны-ньюс» уже сообщали на страницах сайта…