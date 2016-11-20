Так называемая "нейтральная Швейцария"

Российское посольство в Швейцарии направило в соответствующее ведомство этой альпийской страны ноту, где выражено недоумение в связи с инцидентом по время перелета пассажирского самолета Специального летного отряда «Россия» через воздушное пространство Швейцарии. В документе предлагается разъяснить, почему самолеты ВВС Швейцарии на близком расстоянии следовали рядом с российским самолетом, в то время как разрешение на пролет было получено заблаговременно.

Официальные лица из администрации президента РФ обратили внимание, что подобный эпизод для Швейцарии в отношении России не первый. Ил-96-300, где находились члены российской делегации, следовал на международный саммит в Перу. Специальный авиаотряд, к которому принадлежит данный самолет, перевозит высших должностных лиц Российской Федерации.

Что же данная провокация означает в результате? В результате это был политический шантаж в виде скрытой угрозы, адресованной высшему российскому руководству, где Швейцария выступила в качестве инструмента. В чем может выражаться недовольство Швейцарии, которая любит выступать под маской страны нейтральной? Здесь наиболее правдоподобными могут быть две формальные причины. Во-первых, мировые «банкстеры» могут быть недовольны новой активизацией России в Сирии и продолжением защиты позиций сирийского правительства. Во-вторых, «банкстеры» могут быть недовольны отставкой господина Улюкаева и предупреждают о недопустимости изменения российского экономического курса.

Что бы творилось в западных СМИ, если бы нечто подобное произошло со швейцарской делегацией в российском небе? Эту истерику и визг очень просто представить. Инцидент в швейцарском небе показывает, что в современном мире, который с распадом СССР разделился на «вечных хозяев» и их «вечных рабочих», больше не действуют прежние дипломатические правила. Швейцария, между тем, не является нейтральной страной, а довольно влиятельным членом «западного клуба». Миф о политическом нейтралитете Швейцарии является не более, чем выгодным прикрытием. Иначе зачем швейцарским ВВС потребовалось заниматься "учебным перехватом" гражданского самолета, обслуживающего администрацию российского президента?