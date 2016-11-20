Вперед к «трансгуманизму»

Ольга Четверикова в своей книге "Трансгуманистическая трансформация человечества в ХХ-ХХI вв." подробно раскрыла тему построения "информационного общества". По мнению некоторых исследователей, в настоящее время последовательно решается вопрос о превращении людей в "биологические машины". Время, отведенное для этого - несколько десятилетий. И то, что когда-то описывалось в западной фантастике, возможно, было не фантазиями, а контурами программы, описанной в художественном стиле.

Еще в двадцатых годах XX века в Великобритании создали методику «профилирования массового общественного мнения». Одним из пунктов было сведение ответов на сложные вопросы к простейшим решениям. С задачей добиться того, чтобы человек верил в то, во что уже якобы верят окружающие. Под девизом "мнения правят миром" людям прививались суждения, что глубоко мыслить не следует, а нужно лишь обмениваться впечатлениями и чувствами. В процессе реализации этой методики в сознание человека вкладываются готовые картинки - образы. Одновременно, британские футурологи призывали к "общемировой государственности".

Развивая концепцию манипулирования, авторы пришли к идее о двух типах образования, для "простых людей" и для "носителей научной власти". Простым людям было уготовано стать не рассуждающими исполнителями. Радио, телевидение, компьютер и интернет стали различными ступенями для развития проекта управления человеком, исходя из принципа, что человеческий мозг принципиально не отличается от мозга машины. Дальнейшая "научная развилка" состояла в ставке на наркотики или компьютер. В итоге было принято решение все же сделать основную ставку на последнее.

После так называемых "революции хиппи" и "сексуальной революции" с середины 70-х годов XX века компьютер становится для человека "новым божеством". Ожидается, что в ближайшем будущем "ум компьютера" по своей глубине и мощности уравняется с умом человека. Затем человечество перестанет размножаться естественным путем, погруженное в полную виртуальную реальность. «Пост-люди» будут представлять из себя существа загружающие свое сознание в машины. Должно произойти слияние машины и человека. Некоторые верят, что таким путем достижимо даже бессмертие для избранных, однако при этом и "раб должен быть сытым".

Конечно же, в этом обществе "всеобщего благополучия и потребления" должны практиковаться и наказания как важный мотиватор принуждения. Такое общество при внешней ультра либеральной форме будет еще более тоталитарным. Многообразие путем манипулятивных техник сведется к однообразию. Принципиальные различия должны быть нивелированы. Кое-что на эту тему было написано у Оруэлла и Хаксли.

Сейчас западное общество как "самое передовое" в первую очередь подвергается "трансгуманистическим" изменениям. Это проявляется не только в развитии технологий, компьютеров и телефонов; социальных сетей, но и, например, в ювенальной юстиции. Важная задача на пути к "трансгуманизму" состоит в разрушении традиционной семьи, при этом дети в этой концепции принадлежат "всему обществу". Результатом последовательного процесса должно стать создание "искусственной коллективной памяти". Человек при этом разрушается как личность и теряет способность индивидуально мыслить. "Коллективная память" поддерживается с помощью масс-медиа.

Еще одним моментом "развивающегося общества" является "искусственная пища". Конечно же, она генетически модифицирована. "Сексуальное просвещение" детей с шестилетнего возраста в том же тренде. Сейчас это активно внедряется в западных образовательных программах, а родителей, не желающих "просвещать", для начала штрафуют. Например, обязательное "сексуальное просвещение" было с 2013 года введено для шестилетних детей в Норвегии, Франции и Великобритании. Примечательно, что в состав "сексуальных курсов" средних школ "развитой Европы" и Северной Америки входит детальное изложение (и скрытая пропаганда) всех возможных отклонений сексуального поведения. Как не сложно догадаться, легализация содомии в виде так называемых "однополых браков" находится в той же категории. В перспективе, и легализация педофилии, явление, которое когда-то считалось психиатрическим заболеванием.

В феврале 2014 года бельгийский парламент принял закон о разрешении детской эвтаназии. В 2004-2014 годах в Таиланде, Непале, Новой Зеландии, Германии, Индии и Австралии начали официально регистрировать так называемых "людей без пола" или "людей третьего пола". Западные футурологи ожидают к 2050 году прекращения для людей "традиционного размножения", при этом дети будут стерилизоваться в самом раннем возрасте. В 2015 году в Великобритании было легализовано "производство искусственных детей из генетического материала своих родителей". В 2016 году там же разрешено генетическое модифицирование человеческих эмбрионов. Ожидается, что в перспективе дети будут выращиваться в специальных инкубаторах, а "традиционный способ размножения" будет всячески порицаться. Сексуальные отношения давно пропагандируются лишь как вид удовольствия.

Над человеком активно проводятся опыты. Так на территории Мексики была проведена операция, в результате которой появился первый в мире ребенок, состоящий из генетического материала троих "родителей". Официальное основание этого эксперимента - наследственное заболевание. Продолжаются эксперименты и иного рода. В США работают над "чтением мыслей" и "вживлением воспоминаний" о событиях, которых никогда не было. В этом же тренде и опыты с вживлением микрочипов, что объяснялось "защитой от террористов". Создаются перспективные условия, при которых вжививший микрочип - это "добропорядочный гражданин", а тот, кто отказался - социально опасный тип и "потенциальный террорист". Начали издалека, с биометрических паспортов. Как только народ привыкнет – пойдут, конечно, и дальше. Банковские пластиковые карты в этой же схеме планируется заменить вживлением "подкожного кошелька".

Оруэлл когда-то писал, что в мире должна идти непрерывная война. Если посмотреть внимательно, именно это и происходит на планете с разной степенью интенсивности с 1914 года. Смысл этой войны состоит в уничтожении наиболее сильных государств для слияния в "общемировое государство". Декларируется лозунг "мир - это война" при постоянном "переписывании истории" под конъюнктуру. Можно констатировать, что к началу XXI века у больших масс населения действительно исчезло критическое мышление и адекватное восприятие реальности. Это касается, например, таких западных проектов принесения "демократии угнетенным народам" как уничтожение Югославии, интервенций в Афганистан, Ирак и Ливию. Точно также, Россия на фоне событий на Украине с 2014 года, однозначно трактуется как "агрессор" (на Украине и в Сирии) и этому большинство на западе верят.

Любой без труда может самостоятельно оценить, что показывают его ребенку по телевизору в виде мультфильмов, что именно пропагандирует современное искусство, на что направлены те или иные образовательные программы. И самое главное, сколько времени он сам общается с людьми и сколько времени с различными электронными устройствами. Россия, продолжая свое либеральное движение в западном "идеологическом тренде" в процессе глобализации получит аналогичное с западом состояние. Возможная разница будет состоять лишь в том, что это произойдет "на день позже". Так что, плохая или хорошая политика оценивается по ее целям.

Подытожим. Внутренняя политика западных «развитых стран» направлена на постепенное разрушение человеческой семьи и прекращение прироста населения вне расчетного минимума. Население уже разделено на «вечных рабочих» и «вечных хозяев». Первые "упрощаются" по комплексной программе (образование, искусство, культура и т.д.). Все это называется «демократией», которая в рамках так называемой глобализации в том или ином виде навязывается всем остальным (не западным) национальным государствам.

Наиболее сильные национальные, культурные и ресурсные государства постепенно разрушаются по различным политическим поводам. Либерализм следует в прологе, а терроризм и военно-политическое принуждение в эпилоге. Затем на "осколках тирании" строится «развивающееся общество», которое является не более чем формой эксплуатации в описанной выше форме. Создается глобальная мировая конструкция, где человек все больше и больше превращается в «социально-экономическое животное». Этот «прекрасный новый мир» уже повсюду, просто некоторые его не замечают. Точнее, замечают, но не думают.