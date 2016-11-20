Сводка событий в Сирии за 18-19 ноября 2016 года

Белый дом обвинил в бомбардировке госпиталей в Алеппо силы, лояльные президенту Башару Асаду и поддерживающую их Россию. Об этом, заявила помощник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс.«Мы видели сообщения от международных гуманитарных организаций о том, что все оставшиеся госпитали в восточном Алеппо, включая мобильные станции по оказанию экстренной помощи, были уничтожены в результате атак, совершенных силами, лояльными режиму Асада, который поддерживается своим сильнейшим союзником - Россией», - сообщила Райс. По ее словам, «этим чудовищным действиям нет оправдания. США вновь вместе со своими партнерами требуют немедленного прекращения этих бомбардировок и призывают Россию к немедленной деэскалации насилия и к тому, чтобы она способствовала доставке гуманитарной помощи сирийскому народу», — заявила Райс.

В Госдепе США сообщили, откуда они получили информацию, что пилоты ВКС РФ якобы обстреливают госпитали в Сирии. Так, «уважаемым источником информации», который, по мнению представителя американского внешнеполитического ведомства Джона Кирби, «заслуживает доверия», оказался турецкий офис Сирийско-Американского медицинского сообщества, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне. Между тем никаких реальных доказательств причастности нашей страны к обстрелам Вашингтон до сих пор не предоставил.

В минобороны России прокомментировали слова представителя Госдепа о том, что Россия бомбит больницы в Алеппо. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков ответил, что все эти якобы разрушенные "госпитали" и "мобильные клиники" существуют "только в воображении господина Джона Кирби".

"Если посчитать количество якобы разбомбленных, по словам американских и особенно британских представителей, за прошедший год в Сирии "госпиталей" и "мобильных клиник", — получится, что кроме "госпиталей" в Сирии больше вообще ничего нет. Кстати, мы неоднократно обращались к представителям США, Великобритании, Франции, Германии, других стран и международных организаций с просьбой предоставить любую информацию о расположении в подконтрольных террористам районах Сирии пунктов оказания медицинской помощи или школ. Ответ всегда одинаковый — такой информации ни у кого нет. Всё, что известно, сообщения "Белых касок" или местных анонимных "журналистов", заявил Конашенков.

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби считает, что критические заявления представителя Минобороны Игоря Конашенкова о бомбардировках больниц в Сирии не заслуживают ответа. «Я видел эти комментарии. Они даже не заслуживают ответа с моей стороны», — подчеркнул Кирби. Он уточнил, что власти США не располагают точными данными о том, кто именно наносит удары. По его словам, речь идет о «выводах уважаемых гуманитарных организаций». «На самом деле, не имеет значения, чьи самолеты сбрасывают эти бомбы. Они или сирийские, или российские, или и те, и другие. Главное, что это должно прекратиться», — отметил представитель Госдепа.

В российском Министерстве обороны обратили внимание на отчет британского правительства "Негуманитарная помощь в Сирии с 2012 по 2015 годы". В нем есть любопытная деталь. Оказывается, вроде бы независимые сирийские средства массовой информации, которые как раз сообщают о якобы зверствах режима и авианалетах российских ВКС, получают за эту независимую информацию деньги от Великобритании. Известно — сколько. Больше 5 миллионов фунтов, передает телеканал "Россия 24".

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 956. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксирован 41 обстрел со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (21), Дамаск (15), Латакия (3), Хама (1) и Эль-Кунейтра (1). Сутками ранее - 42 обстрела.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россию удручает то, как идут контакты с США по Сирии в Женеве. По его словам, результаты есть, но все упирается в невозможность отмежевать оппозицию от террористов.

«Контакты приносят результат, но все упирается в ту же самую проблему, из-за которой американцы не смогли выполнить наши с ними договоренности, а именно отмежевание умеренной оппозиции от так называемой «Джебхат ан-Нусры», — отметил Лавров.

По его словам, создается впечатление, что «доминирует желание «Джебхат ан-Нусру» сохранить в качестве наиболее дееспособной силы», противостоящей президенту Сирии Башару Асаду. При этом, подчеркнул Лавров, группировка внесена во все террористические списки и США, и России, и ООН. «Но тем не менее мы постараемся найти какие-то пути выхода из этой ситуации. Джон Керри, по-моему, искренне заинтересован в этом», — резюмировал министр.

Президент Турции Эрдоган признался, что разочарован в США. "Позвольте мне говорить очень откровенно, и я известен своей прямотой. Было бы неправдой, если бы я сказал, что не разочарован. Потому что я разочаровался", - заявил он.

По словам Эрдогана, американская политика в Сирии привела к реальной угрозе безопасности на южной границе его страны, препятствовала ему защищать свое государство. Он добавил, что из-за Вашингтона в Турции оказались три миллиона беженцев.

По его мнению, Соединенным Штатам не удалось решить проблему гражданской войны в Сирии и устранить ее последствия для Турции.

"Мы отвечаем на эти проблемы, мы обсуждали их с президентом Обамой и вице-президентом Байденом. Они оказались не на высоте в этой ситуации и не смогли серьезно подойти к этим вопросам. Для нас это достаточно огорчительно", - сказал Эрдоган.

Франция обеспокоена ситуацией в Сирии и выступает за прекращение столкновений, чтобы обеспечить населению доступ к гуманитарной помощи и начать политическое урегулирование, заявил глава французского МИД Жан-Марк Эйро в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Жан-Марк Эйро напомнил о серьезной обеспокоенности Франции по отношению к ситуации в Сирии в момент, когда бомбежки со стороны режима и его союзников возобновились. Он вновь озвучил призыв Франции к прекращению боевых действий, обеспечению гуманитарного доступа и возобновлению политического процесса с целью начала переходного периода на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН»,– заявил он.

В беседе с Лавровым Эйро также подчеркнул важность того, чтобы недавний доклад о применении химического оружия в Сирии «имел последствия».

В ООН начались интенсивные переговоры со сторонами конфликта в САР, а также с представителями США и РФ по вопросу введения новой гуманитарной паузы в восточном Алеппо.

Москва эту идею воспринимает положительно, сообщил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Мы просим о введении гуманитарной паузы с обеих сторон для доставки гуманитарной помощи в Алеппо и медицинской эвакуации из Алеппо. И мы еще пока не получили зеленый свет со стороны России и правительства Сирии. Но у нас были очень позитивные сигналы с российской стороны, которые нам дали в МГПС, что они благосклонно рассматривают введение гуманитарной паузы для проведения доставки и медицинской эвакуации из восточного Алеппо. Так что мы призываем их предоставить формальный позитивный зеленый свет как можно скорее», — заявил Эгеланн.

Эгеланн также добавил, что сейчас ООН «находится в интенсивных дипломатических контактах с Российской Федерацией, правительством Сирии, группами вооруженной оппозиции в восточном Алеппо, а также с США и другими странами, которые поддерживают оппозицию, чтобы получить согласие всех сторон на гуманитарный план ООН в восточном Алеппо».

Боевики террористической группировки ИГ смогли самостоятельно произвести иприт для применения его в Ираке и Сирии. Об этом сообщил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю в интервью агентству AFP.

Анкара прилагает все усилия для координации действий с Россией и США в ходе операции в районе сирийского города Эль-Баб, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

«По поводу Эль-Баба есть идеи не только у нас, но и у России и США. Мы находимся с ними в координации, насколько это возможно, и прилагаем все усилия, чтобы решать эти вопросы путем переговоров», – сообщил он.

Совет Безопасности ООН принял решение о продлении миссии по расследованию химатак в сирийском Алеппо на год. Особое внимание предписывается уделить деятельности террористов по разработке боевых отравляющих веществ. В документе «самым жестким образом» осуждается любое применение токсичных химикатов в качестве оружия в САР.

Алеппо. В районе Тарик Бен-Зиад города Алеппо населению передано 500 кг гуманитарных грузов, в н.п. Тель-Араан нуждающимся передано 3 тонны продовольствия.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО и минометов обстреляли кварталы Байда, Эль-Салихине, Шейх-Хаср, Хай-эль-Ансари и Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Прочие вооруженные формирования террористических группировок из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансар и Шурфа, кварталы Дахия-эль-Асад, Шейх-Саид, Шейх-Максуд, Маньян, «3000», «1070» и Хамидия, торговый центр «Кастелло», район газового завода, район бывшего военного училища, район картонной фабрики, военной академии Эль-Асад и школы Хикма в городе Алеппо.

В результате ракетного обстрела террористами жилого квартала Аль-Азамия погибли 2 и пострадали 7 человек, в квартале Аль-Мухафаза жертвами обстрела стали двое детей, еще девять мирных жителей получили ранения. В квартале Аль-Джамилия в результате обстрела погибли три человека и получили ранения ещё восемь.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

На складах ООН в контролируемой боевиками восточной части сирийского города Алеппо закончились запасы продовольствия, передает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генерального секретаря организации Фархана Хака. «Запасы продовольствия ООН иссякли, в то время как медикаментов и других товаров в городе остается очень мало. ООН не может доставить помощь в восточную часть города с июля», — сказал он.

Хак добавил, что в ООН обеспокоены активизацией боевых действий в Алеппо, в том числе поступающими оттуда «сообщениями об интенсивных бомбардировках и неизбирательных обстрелах».

В восточном Алеппо, находящемся под контролем джихадистов, в результате бомбежек и обстрелов прекратили свою деятельность все крупные больницы. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Союз медицинских организаций помощи Сирии (UOSSM). По данным этой организации, разрушены больница Умара ибн Абдул-Азиза и единственная детская клиника в городе.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что в восточном Алеппо закрылись все больницы. В то же время "Сирийская обсерватория по правам человека" опровергла это утверждение, указав, что часть больниц еще работает.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» расстреляли участников акции протеста на востоке Алеппо, погибли 17 человек, ранены более 40, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе Хайдарие боевиками без предупреждения был открыт огонь по митингующим из автоматического оружия. На месте погибло 17 человек, в том числе два подростка 13 и 15 лет, ранено более 40 человек. Террористы задержали и увезли в неизвестном направлении около десятка мужчин, которых посчитали «организаторами» волнений. Тем же вечером все они были расстреляны», - сказал Конашенков. «В ходе волнений они попытались прорваться через пункт пропуска Бустан Аль-Каср. Боевики разогнали демонстрацию, обстреляв протестующих из крупнокалиберного пулемета, после чего заминировали все подходы к пункту и разместили снайперов на крышах близлежащих домов», - отметил Конашенков.

Сирийская Арабская Армия атаковала квартал Бустан-аль-Паша, большая его часть уже очищена от джихадистов.

«Tiger Forces» при поддержке ВКС РФ, взяли высоту Телль-Зухур.

Подразделения Сирийской Арабской Армии во взаимодействии с палестинской бригадой «Аль-Кудс» наступают на северо-востоке Алеппо в районе дорожной развязки Баабдин и округа Аль-Инзарат.

ВВС Сирии нанесли ряд ударов по складам с боеприпасами и оружием, а также атаковали штаб-квартиру террористов «Джейш аль-Фатх» в н.п. Хан эль-Асаль.

В районах Харайтан и Кафр-Хамра ВВС САР уничтожены конвои боевиков.

Боевики ИГ подбили два турецких танка у н.п. Хазван к западу от Аль-Баба.

Курдские отряды SDF продолжают наступление в направлении г. Аль-Баб, ими взят н.п. Thuloth Khneiz и прилегающая высота Seman. Курдские отряды находятся в 25 км к северу от города Ракка.

ИГиловцы отбили у протурецких боевиков город Кабасин.

Латакия. Формированиями группировки «Ахрар аш-Шам» были обстреляны из РСЗО, минометов и стрелкового оружия н.п. Айн-Эль-Кантара и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

ВВС САР атаковали собрание командиров боевиков в н.п. Bdama.

Тартус. В населенные пункты Харбат Мааза и Кархада доставлено около 1,2 тонны гуманитарных грузов, в районной больнице города Тартус – нуждающимся передано 300 кг продовольствия.

Хама. Жителям населенных пунктов Акрабия и Саламия передано около 2 тонн продовольствия.

Боевики обстреляли н.п. Суран, Махарда и Мардес.

Отмечены боестолкновения в н.п. Кафр-Зейта.

Хомс. Отмечены боестолкновения в н.п. Умм-Шаршух и Аль-Ваара в районе Тельбиса.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Джобар, Кафер-Батна, Блелие, Эль-Каса и Блудан, автомагистраль в районе населенного пункта Дума и район стадиона Эль-Аббасийин в населенном пункте Джобар.

Террористические группировки из РСЗО, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Кермель, Джобар, Арбин, Хауш-Насри, районы Аль-Малика, Мохаджирин и Аль-Мазраа в городе Дамаск, лагерь Эль-Вафидин и больницу Ибн-эль-Валид, а также позиции правительственных войск на горе Телль-Каукаб.

В результате обстрела квартала Кеймария, получили ранения 4 мирных жителя, в квартале Сальхия погибла женщина и пострадали три человека.

В южной части Дамаска САА уничтожен командный центр боевиков в лагере беженцев Ярмук

В Восточной Гуте правительственные войска продвинулись в районе н.п. Хауш-ад-Даввара и Шифуния.

Сообщается о согласии боевиков, удерживающих н.п. Хан-аш-Ших на сдачу города и переезд в провинцию Идлиб.

Отмечено боестолкновение у н.п. Бейт и на плантациях Друша.

На шоссе Дамаск-Сувейде военнослужащие 9-й бронетанковой дивизии САА взорвали посредством фугаса группу джихадистов.

Дараа. Жителям н.п. Мутбин передано около 2 тонн гуманитарных грузов.

Боевики обстреляли н.п. Эбта.

В городе Дараа продолжаются бои на севере лагеря беженцев Ан-Назихин.

Отмечено боестолкновение на северо-востоке провинции в районе Брак.

На западе провинции в н.п. Аль-Ядуда уничтожена группа боевиков.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Харфа.

Отмечены боестолкновения в городе Кунейтра, к югу от н.п. Хадар и в районе н.п. Дахрет Аль-Ксар и Крум Аль-Кашша.

Хасака. Авиация коалиции у н.п. Tamakh уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Дейр-эз-Зор. ИГиловцы атаковали позиции Сирийской Арабской армии с помощью БПЛА с взрывчаткой.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор разрушила 7 нефтяных скважин, три автоцистерны и два пути снабжения ИГ. У города Абу-Камаль - еще одну нефтяную скважину ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила 13 тактических единиц, 13 боевых позиций, два маршрута поставок, две машины, артиллерийскую систему, придорожный фугас, два заминированных транспортных средства и КПП ИГ. У города Ракка - тактическую единицу, два здания, боевую позицию, хранилище нефти, семь резервуаров для хранения нефти, четыре компрессора для перекачки нефти и оборудование для производства нефти ИГ.