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Как финский генерал Украину поделил

опубликовано alex1943 в Вс, 20/11/2016 - 10:39 Новость: тема тэги гео
gustaw
Бывший командующий Сил обороны Финляндии Густав Хэгглунд выступил с разумным заявлением. Он предложил разделить Украину на две части, что должно положить конец кровавому конфликту в этой стране.

Финский военный считает, что русскоязычные жители должны жить в восточной части, а украиноязычные – в западной, и не вмешиваться в дела друг друга. Тем более что их разделяет не только языковая принадлежность, но и менталитет: на востоке сосредоточена высокотехнологичная промышленность, а запад в основном остаётся аграрным. Им нелегко прийти к взаимопониманию.

Финский военный также выразил надежду, что Путин с Трампом договорятся не только по вопросам касающимся Сирии, но и Украины, остающейся опасным тлеющим конфликтом на теле Европы.


Василий Семёнов

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Ышо один стратег, но ужо при

опубликовано Vandal (не проверено) в Вс, 20/11/2016 - 10:58

погонах нашёлся. Дуб дубом в наших славянских делах, а туда же, умничать лезет. )) На укре Восток и Запад, во первых, совсем другое понятие, чем у еврогейцев ! Восток - это и Юг, и Север укры ! А запад это только 4 -5 западных областей, где, кстати никакого агрария нет, кроме скотоводства.
И теперь вопрос с укрой будет решать ТОЛЬКО ПУТИН, а не какой-то там Трамп, а уж тем более финн, и уж тем более "бывший, но опальный стрелок"... ))

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