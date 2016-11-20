Как финский генерал Украину поделил
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Как финский генерал Украину поделил
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Ышо один стратег, но ужо при
погонах нашёлся. Дуб дубом в наших славянских делах, а туда же, умничать лезет. )) На укре Восток и Запад, во первых, совсем другое понятие, чем у еврогейцев ! Восток - это и Юг, и Север укры ! А запад это только 4 -5 западных областей, где, кстати никакого агрария нет, кроме скотоводства.
И теперь вопрос с укрой будет решать ТОЛЬКО ПУТИН, а не какой-то там Трамп, а уж тем более финн, и уж тем более "бывший, но опальный стрелок"... ))
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