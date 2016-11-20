Как финский генерал Украину поделил

Бывший командующий Сил обороны Финляндии Густав Хэгглунд выступил с разумным заявлением. Он предложил разделить Украину на две части, что должно положить конец кровавому конфликту в этой стране.

Финский военный считает, что русскоязычные жители должны жить в восточной части, а украиноязычные – в западной, и не вмешиваться в дела друг друга. Тем более что их разделяет не только языковая принадлежность, но и менталитет: на востоке сосредоточена высокотехнологичная промышленность, а запад в основном остаётся аграрным. Им нелегко прийти к взаимопониманию.

Финский военный также выразил надежду, что Путин с Трампом договорятся не только по вопросам касающимся Сирии, но и Украины, остающейся опасным тлеющим конфликтом на теле Европы.