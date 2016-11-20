Иуд нигде не любят

Бывший казак Уссурийского казачьего войска Олег Бутусин после евромайдана перебрался на Украину, куда вывез и всю свою многодетную семью. Там он вступил в «правый сектор» и отправился воевать с мирными жителями Донбасса.
А когда навоевался, встал вопрос о том, как ему и его семейству обустроиться на Украине. Оказалось, что «благодарные» укры не спешат предоставить своему российскому соратнику ни статус беженца, ни тем более украинское гражданство. Дело застряло в Ивано-Франковском суде. А там, видимо, считают, что российский нацист – расово неправильный нацист. А значит и гражданство незалежной ему ни к чему.
А может быть, тут имеет место хитрый замысел. Бандеровцы считают Уссурийский край, откуда прибыл Бутусин, тоже частью Украины и даже придумали ему название «Зеленый клын». Ведь там проживает значительное количество выходцев с Украины. Вот и выдавливают туда, имеющего боевой опыт Бутусина, чтобы и там разжечь пожар гражданской войны. А почему бы и нет?
Василий Семёнов
Вот второй вариант
вполне логичный и реальный. Ведь если бы при Никите кукурузнике не расселили по всему Юго-Востоку укры западенцев, среди которых полно было истинных бандеровцев, то врядли прокатил переворот. А по Сибири полно их тоже было выселено. В Забайкалье даже бурятов все называют "местными хохлами". А про название города Чита легенда ходит, почему он так называется. "Ехали два хохла по ж.д. и остановились на той станции. И один спрашивает : чи та, чи ни та станция ?" ) А всех затворников там до сих пор называют семёновцами. Которые, как и одна здешняя коментаторша Нина Васильевна, как и Новодворская, жаждет "за красный террор" расквитаться с "большевиками". )) А, что бандеровцев, что "из бывших", легко поднять "за идею". Ведь для них нет ничего святого, ни Родины, ни флага, лишь бы мстя посильней воняла. )
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