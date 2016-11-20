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Иуд нигде не любят

опубликовано alex1943 в Вс, 20/11/2016 - 10:46 Новость: тема тэги гео
butusov
Бывший казак Уссурийского казачьего войска Олег Бутусин после евромайдана перебрался на Украину, куда вывез и всю свою многодетную семью. Там он вступил в «правый сектор» и отправился воевать с мирными жителями Донбасса.

А когда навоевался, встал вопрос о том, как ему и его семейству обустроиться на Украине. Оказалось, что «благодарные» укры не спешат предоставить своему российскому соратнику ни статус беженца, ни тем более украинское гражданство. Дело застряло в Ивано-Франковском суде. А там, видимо, считают, что российский нацист – расово неправильный нацист. А значит и гражданство незалежной ему ни к чему.

А может быть, тут имеет место хитрый замысел. Бандеровцы считают Уссурийский край, откуда прибыл Бутусин, тоже частью Украины и даже придумали ему название «Зеленый клын». Ведь там проживает значительное количество выходцев с Украины. Вот и выдавливают туда, имеющего боевой опыт Бутусина, чтобы и там разжечь пожар гражданской войны. А почему бы и нет?


Василий Семёнов

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Вот второй вариант

опубликовано Vandal (не проверено) в Вс, 20/11/2016 - 11:25

вполне логичный и реальный. Ведь если бы при Никите кукурузнике не расселили по всему Юго-Востоку укры западенцев, среди которых полно было истинных бандеровцев, то врядли прокатил переворот. А по Сибири полно их тоже было выселено. В Забайкалье даже бурятов все называют "местными хохлами". А про название города Чита легенда ходит, почему он так называется. "Ехали два хохла по ж.д. и остановились на той станции. И один спрашивает : чи та, чи ни та станция ?" ) А всех затворников там до сих пор называют семёновцами. Которые, как и одна здешняя коментаторша Нина Васильевна, как и Новодворская, жаждет "за красный террор" расквитаться с "большевиками". )) А, что бандеровцев, что "из бывших", легко поднять "за идею". Ведь для них нет ничего святого, ни Родины, ни флага, лишь бы мстя посильней воняла. )

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