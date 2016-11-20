Иуд нигде не любят

Бывший казак Уссурийского казачьего войска Олег Бутусин после евромайдана перебрался на Украину, куда вывез и всю свою многодетную семью. Там он вступил в «правый сектор» и отправился воевать с мирными жителями Донбасса.

А когда навоевался, встал вопрос о том, как ему и его семейству обустроиться на Украине. Оказалось, что «благодарные» укры не спешат предоставить своему российскому соратнику ни статус беженца, ни тем более украинское гражданство. Дело застряло в Ивано-Франковском суде. А там, видимо, считают, что российский нацист – расово неправильный нацист. А значит и гражданство незалежной ему ни к чему.

А может быть, тут имеет место хитрый замысел. Бандеровцы считают Уссурийский край, откуда прибыл Бутусин, тоже частью Украины и даже придумали ему название «Зеленый клын». Ведь там проживает значительное количество выходцев с Украины. Вот и выдавливают туда, имеющего боевой опыт Бутусина, чтобы и там разжечь пожар гражданской войны. А почему бы и нет?