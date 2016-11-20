Похоже, к ANNA NEWS не равнодушны турецкие каратели...
опубликовано Валентина Катран в Вс, 20/11/2016 - 10:13 Новость: тема
:: Валентина Катран ::
Автор (или псевдоним)
Валентина Катран
О себе
РЭУ им. Плеханова
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Похоже, к ANNA NEWS не равнодушны турецкие каратели...
опубликовано Валентина Катран в Вс, 20/11/2016 - 10:13 Новость: тема
:: Валентина Катран ::
Автор (или псевдоним)
О себе
РЭУ им. Плеханова
|
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