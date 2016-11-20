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Похоже, к ANNA NEWS не равнодушны турецкие каратели...

опубликовано Валентина Катран в Вс, 20/11/2016 - 10:13 Новость: тема тэги гео
an_t
Поддерживающие исламских радикалов турки высказали свое нежное отношение к нашему агентству ANNA NEWS. Похоже, нас в этих кругах не очень любят. Их ненависть - оценка успешности нашей работы, в том числе, и по проблеме химоружия.

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Автор (или псевдоним)
Валентина Катран

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