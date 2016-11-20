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Главная Похоже, к ANNA NEWS не равнодушны турецкие каратели... опубликовано Валентина Катран в Вс, 20/11/2016 - 10:13 Новость: тема тэги гео Поддерживающие исламских радикалов турки высказали свое нежное отношение к нашему агентству ANNA NEWS. Похоже, нас в этих кругах не очень любят. Их ненависть - оценка успешности нашей работы, в том числе, и по проблеме химоружия. :: Валентина Катран :: Автор (или псевдоним)

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