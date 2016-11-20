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Часть районов Донецка и Ясиноватой может опять остаться без воды

опубликовано alex1943 в Вс, 20/11/2016 - 12:18 Новость: тема тэги гео
DES
Администрации города Ясиноватая сообщила, что Донецкая фильтровальная станция, подающая воду в несколько городов, обесточена в результате ночного обстрела.

"Ночью в результате обстрела была перебита линия электропередач, которая питает Донецкую фильтровальную станцию. Мы оперативно переподключили те районы города, вода в которые подается с Донецкой фильтровальной станции. Надеемся, сегодня ремонтные бригады смогут восстановить работу станции", — сказали в администрации Ясиноватой.

"Всю ночь продолжался обстрел поселка Крутая Балка. По улице Широкой сгорел жилой дом. Информация о пострадавших уточняется", — отметили в администрации Ясиноватой.

«ВСУ обстреляли окрестности Донецкой фильтровальной станции. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, ДФС обесточена», – также сообщил представитель оперативного командования ДНР.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецкой области. За время конфликта она неоднократно подвергалась обстрелам из-за чего жители Авдеевки и частично Донецка и Ясиноватой оставались без воды.

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