Лидеры наиболее экономически сильных европейских государств (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания) недавно подтвердили свою позицию в отношении России. Она состоит в продолжении политического давления из-за Сирии. Основным мотивом представителей стран, прямо или косвенно участвовавших вместе с США в распространении терроризма на Ближнем Востоке была «российская жестокость» в Алеппо.

Речь идет в западном понимании о санкциях в отношении тех, кто «нарушает международное право». Это не о тех, кто отрезает головы пленным, разрушает исторические памятники, применяет химическое оружие и производит этнические чистки. Это о тех, кто их уничтожает. Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивает на том, что «гуманитарная ситуация в Алеппо должна улучшиться». Любопытно, кто же довел «гуманитарную ситуацию» в Сирии до предела, поставляя боевикам оружие со складов в Восточной Европе через третьи страны?

Таким образом, подтверждается прежнее наблюдение – европейские страны не являются политически самостоятельными. В чисто политическом смысле, это «американская колония», где роль лидеров - обеспечивать американские интересы. Некоторые думают, что они не слишком адекватны. На самом деле они просто на работе. В ближайшие два месяца эти политики будут еще сильнее плясать под дудку уходящей американской администрации.

В чем же слабость российской позиции? Очень слабая зависимая экономика. Если бы экономика России была сильной, разве могли бы высокопоставленные европейские «пенсионеры» пугать могучую державу своими санкциями? Российской внешней политике не хватает двигателя – собственной мощной национальной экономики. Экономика Россия слишком привязана к мнению фальшивых «партнеров». В "экономической пирамиде" России слишком много "поклонников" политически зависимого от США Евросоюза. Долгие годы обеспечивая европейскую экономическую "колониальную модель" Россия для себя политически ничего не получила. Точнее, она получила постоянную угрозу санкций. Ставка на здравый смысл, как это часто бывает в политике, оказалась битой. У марионеток по определению не бывает "здравого смысла".