Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина будет членом НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной рады Украины.«В Стамбуле принял участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и провел встречу с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Майклом Тернером. Я заявил, что решение Бухарестского саммита НАТО должно быть воплощено в жизнь — Украина будет членом НАТО», — написал Парубий в своем Facebook.

В связи с возможной сменой курса Вашингтона, Парубий решил использовать крышу Пентагона. Сколько эта крыша будет стоить нищей Украине в долларах его не беспокоит - не со своего кармана платить. Но этот шаг приведет еще и к углублению противоречий с Россией, которая будет вынуждена признать Украину своим врагом.