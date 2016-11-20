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Парубий в срочном порядке ищет новую крышу, мнение украинцев его не волнует

опубликовано alex1943 в Вс, 20/11/2016 - 12:56 Новость: тема тэги гео
parubiy
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина будет членом НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной рады Украины.
«В Стамбуле принял участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО и провел встречу с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Майклом Тернером. Я заявил, что решение Бухарестского саммита НАТО должно быть воплощено в жизнь — Украина будет членом НАТО», — написал Парубий в своем Facebook.

В связи с возможной сменой курса Вашингтона, Парубий решил использовать крышу Пентагона. Сколько эта крыша будет стоить нищей Украине в долларах его не беспокоит - не со своего кармана платить. Но этот шаг приведет еще и к углублению противоречий с Россией, которая будет вынуждена признать Украину своим врагом.

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