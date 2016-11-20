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Украине наука не нужна: финансирование сокращается, известные институты лишают юридического лица

опубликовано alex1943 в Вс, 20/11/2016 - 13:41 Новость: тема тэги гео
univer
Во время парламентских слушаний в Верховной Раде глава Профсоюза работников образования и науки Украины Георгий Труханов заявил, что за годы после победы евромайдана финансирование образования на Украине в долларовом эквиваленте сократилось почти в три раза.

По его словам, в Европе, куда так стремится украинская власть, на одного студента государство тратит почти в 20 раз больше средств.

«В 2013 году расходы составляли 7,3 процента ВВП — это один из самых высоких показателей за период действия закона «Об образовании». В долларовом эквиваленте образовательные расходы уменьшились с 13,2 до 4,6 млрд. долларов США. Заработная плата украинских педагогов является самой низкой в Европе. Ставка заработной платы учителя высшей категории едва превышает сто долларов…

Уровень стипендии студентов составляет около 60 процентов от законодательно определенного. Бюджетная обеспеченность обучения одного ребенка в 2013 году составляла более 8 тыс. гривен, что в долларовом эквиваленте превышало тысячу долларов. Сейчас такая бюджетная обеспеченность составляет 350-400 долларов, а в Европе это 7 тыс. долларов», — заявил Труханов.

Во время тех же парламентских слушаний директор НИИ физики Одесского национального университета им. Мечникова Григорий Драган сообщил, что из-за отсутствия финансирования известный в научных кругах НИИ физики фактически прекратил свое существование.

«Динамика количества сотрудников института свидетельствует об отношении государства к науке. 1992 год — 187 человек. 2004 год — 40 человек. А после «революции достоинства» институт насчитывает только 9 полных ставок. За это время была проведена главная движущая реорганизация, институт лишили юридического лица и, главное, — базового финансирования», — заявил Драган.

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