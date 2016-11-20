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Главная Молния. 21+:Обстрел Университета Алеппо опубликовано Марат Мусин в Вс, 20/11/2016 - 13:49

Аудио&Видео: тема: персоны: организации: содержание: рубрики: 20 ноября около 11.30 по московскому времени боевиками был произведен обстрел Университета Алеппо, где проходил студенческий митинг. Снаряды попали в недалеко расположенную школу и на территорию Университета. По подтвержденным данным более 7 детей погибло, более 40 человек ранено. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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