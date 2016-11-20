Молния. 21+:Обстрел Университета Алеппо
опубликовано Марат Мусин в Вс, 20/11/2016 - 13:49
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
20 ноября около 11.30 по московскому времени боевиками был произведен обстрел Университета Алеппо, где проходил студенческий митинг. Снаряды попали в недалеко расположенную школу и на территорию Университета. По подтвержденным данным более 7 детей погибло, более 40 человек ранено.
:: Марат Мусин ::
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Марат Мусин
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