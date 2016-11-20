Главная

Молния. 21+:Обстрел Университета Алеппо

опубликовано Марат Мусин в Вс, 20/11/2016 - 13:49
Аудио&Видео:  тема: персоны: организации: содержание: рубрики:

20 ноября около 11.30 по московскому времени боевиками был произведен обстрел Университета Алеппо, где проходил студенческий митинг. Снаряды попали в недалеко расположенную школу и на территорию Университета. По подтвержденным данным более 7 детей погибло, более 40 человек ранено.

»

:: Марат Мусин ::

Автор (или псевдоним)
Марат Мусин

О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза