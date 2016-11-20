Укронацисты обстреляли «Градами» мирный поселок Стыла под Докучаевском

Повреждения получили три дома. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Отмечен факт применения подразделениям ВСУ РСЗО «Град». В результате обстрела повреждения получили три домостроения по адресу: село Стыла, улица 40 лет Октября, дома 1, 2, 5», — говорится в сообщении.

Командование надеется, что место обстрела посетят представители российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдатели ОБСЕ.

По сообщениям силовых структур сегодня ночью укрофашисты выпустили 308 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой и южным селам ДНР. В результате обстрела минувшей ночью обесточен Ясиноватский участок Донецкой фильтровальной станции, а также сгорел дом в поселке Крутая Балка к северо-западу от Ясиноватой.

«С 18:00 до 02:00 украинская сторона выпустила 308 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, поселку Зайцево под Горловкой, селу Спартак к северу от столицы, селам Безыменное, Коминтерново, Саханка, Новая Таврия Новоазовского района на юге страны, а также территории промзоны под Ясиноватой и бывшему Донецкому аэропорту», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, при обстрелах жилых районов Республики ВСУ использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя в поселке Зайцево. По данным руководителя городской власти, трагедия произошла в результате минометного обстрела со стороны ВСУ.