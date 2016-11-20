Главная

"Северный поток-2" состоится. В этом заинтересованы многие европейские компании

опубликовано alex1943 в Вс, 20/11/2016 - 14:28 Новость: тема тэги гео
potok
Австрийское издание Der Standard пишет, что украинские и польские власти всячески пытаются помешать "Северному потоку-2". Польша предпринимает попытки заблокировать проект "Северного потока-2", а на Украине Верховная рада попросила страны Евросоюза, Еврокомиссию и Европарламент не допустить строительство транзитных газопроводов в обход Украины. Но в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода.

Киев и Варшава выступают против реализации проекта, потому что боятся остаться без сборов за транзит газа из России.

Так, антимонопольный регулятор Польши не позволил австрийскому OMV и еще четырем энергетическим концернам создать совместное предприятие с "Газпромом", однако в Австрии нашли обходной путь, пишет автор статьи. По его словам, многие аналитики сходятся во мнении, что OMV и, возможно, Shell, Wintershall, Uniper и Engie могут профинансировать строительство "Северного потока-2" за счет заемных средств.

"Таким образом, проекту можно будет обеспечить финансирование в объеме около 10 миллиардов евро", — говорится в материале.

В МИД России отметили, что проект носит чисто коммерческий характер, а попытки его заблокировать являются политическими.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Планируется, что новый трубопровод будет построен рядом с "Северным потоком".

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет