"Северный поток-2" состоится. В этом заинтересованы многие европейские компании

Австрийское издание Der Standard пишет, что украинские и польские власти всячески пытаются помешать "Северному потоку-2". Польша предпринимает попытки заблокировать проект "Северного потока-2", а на Украине Верховная рада попросила страны Евросоюза, Еврокомиссию и Европарламент не допустить строительство транзитных газопроводов в обход Украины. Но в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода.

Киев и Варшава выступают против реализации проекта, потому что боятся остаться без сборов за транзит газа из России.

Так, антимонопольный регулятор Польши не позволил австрийскому OMV и еще четырем энергетическим концернам создать совместное предприятие с "Газпромом", однако в Австрии нашли обходной путь, пишет автор статьи. По его словам, многие аналитики сходятся во мнении, что OMV и, возможно, Shell, Wintershall, Uniper и Engie могут профинансировать строительство "Северного потока-2" за счет заемных средств.

"Таким образом, проекту можно будет обеспечить финансирование в объеме около 10 миллиардов евро", — говорится в материале.

В МИД России отметили, что проект носит чисто коммерческий характер, а попытки его заблокировать являются политическими.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Планируется, что новый трубопровод будет построен рядом с "Северным потоком".