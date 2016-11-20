Главная

В Луцке пьяная невеста покусала женщину-полицейскую

опубликовано vinodelov в Вс, 20/11/2016 - 16:26 Новость: тема тэги гео
Пьяная невеста Луцк. В Луцке пьяная невеста покусала женщину-полицейскую

Несколько часов не утихал скандал в луцком ночном клубе: гостья, которая отдыхала здесь, разбиралась со знакомым, сопротивлялась охране, которая хотела ее вывести, а затем напала и на полицию, которая приехала ее усмирять.

Инцидент происходил в ночь на воскресенье, 20 ноября. Девушка по имени Оля праздновала в ночном клубе «девишник» — в следующую пятницу у нее запланирована свадьба.

Забирать ее из ночного клуба приехал жених с друзьями — у тех, в свою очередь, только что закончился «мальчишник». Подогретые алкоголем молодые люди что-то не поделили и Оля стала ссориться и дергаться с одним из друзей жениха.

Вмешалась охрана, но все закончилось исцарапанными лицами и шеями «секьюрити» клуба. Оля вела себя крайне агрессивно и требовала «не трогать ее», царапалась и билась. Охранники вызвали полицию — заявили о нападавшей и попросили помочь решить конфликт.

После прибытия полиции снова началась потасовка: невеста бросалась на охрану клуба. Не оставались в стороне и спутники Оли: они то успокаивали, то защищали девушку.

Девушка заявила, что не покинет клуб, пока не предоставят записи с камер видеонаблюдения, где зафиксировано, «как охрана меня бьет». Ей объясняли: записи изымает следователь. Чтобы он имел основания это сделать, надо поехать в горотдел и точно разобраться в ситуации.

«Я без видео никуда не поеду» — упрямо говорила девушка. И даже стала звонить на 102 — мол, «здесь какие-то люди хотят меня забрать, что-то от меня хотят, защитите меня от них».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!