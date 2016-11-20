В поселке Стыла работает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ

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По сообщению РИА Новости, как и предполагалось ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, офицеры Совместного центра по контролю и координации вместе с представителями командования сил ДНР зафиксировали факты нарушений в населенном пункте Стыла, который в ночь на воскресенье обстреляли украинские силовики. В районе были найдены части боеприпасов для РСЗО.

Наблюдатели ОБСЕ общаются с местными жителями и фиксируют места попадания боеприпасов. Также совместно с ними работает офицер СЦКК. Все данные заносятся в специальные формуляры. На месте были найдены части боеприпасов, характерные для реактивных систем залпового огня.

"Сегодня ночью в 2.30 произошел обстрел Стылы из РСЗО "Град". В данном населенном пункте насчитали 16 воронок, также здесь работала и артиллерия… Возможно, Украина решила поздравить нас с праздником — с Днем артиллериста или решила начать активизацию боевых действий, так как за минувшие сутки около тысячи нарушений", — сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, подчеркнув, что всего в район Стылы было выпущено около 60 боеприпасов РСЗО.