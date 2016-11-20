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Боевые потери ВСУ: официальные и действительные

опубликовано alex1943 в Вс, 20/11/2016 - 17:54 Новость: тема тэги гео
arta
Жители прифронтовых территорий ДНР пережили три страшные ночи «перемирия»: по их оценкам, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ превосходит всё, что происходило по крайней мере за последний год. О разрушениях и жертвах на территории ДНР мы уже сообщали. Что касается боевых потерь со стороны украинских оккупантов, то здесь информация противоречивая.

«За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский солдат не погиб, трое получили ранения. Все они уже находятся в больницах и получают медицинскую помощь», - заявил спикер «АТО» Александр Мотузяник.

Между тем, начальник Левобережного отделения полиции Мариупольского ГУНП в Донецкой области Руслан Оровецкий на своей странице в Фейсбук сообщает о том, что в поселке Пески (12 км. От Донецка, по минским соглашениям, это буферная зона) погиб командир разведки 128 горно-пехотной бригады Константин Шрамко. Оровецкий пишет, что погибший был «...одним из самых первых добровольцев. Возглавлял разведку полка «Днепр-1». Затем оттуда перешел в 128-ю бригаду»...

По данным украинских волонтеров, за последние три дня только в Харьковский госпиталь поступили 27 раненых украинских вояк. «Госпиталь Харьков. 17 ноября 2016 года — поступили 16 бойцов из зоны АТО, 18 ноября 2016 год - поступил 1 боец, 19 ноября 2016 года — поступили 10 бойцов», - говорится в сообщении волонтерской организации «Сестра милосердия АТО/Харьков» в Фейсбук.

Напомним: армия ДНР вынужденно отвечала огнем на массированные обстрелы со стороны ВСУ. Что касается самого Донецка, то бои шли в районе аэропорта, посёлка Спартак, улицы Стратонавтов, а также промзоны между Ясиноватой и Авдеевкой и на южных окраинах самой Авдеевки, все еще оккупированной украинскими силовиками.

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