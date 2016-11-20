Украина криминальная: начальник убил подчиненного из-за зарплаты

Криминальные элементы продолжают опускать страну «404» в полнейший хаос и беспредел, простым людям уже давно просто страшно жить.

В частности, в прокуратуре Киевской области сообщили о задержании в Киево-Святошинском районе мужчину, который жестоко расправился с одним из своих подчиненных.

Некоторое время назад в Боярскую больницу поступил 46-летний мужчина с огнестрельным ранением, однако медики не смогли спасти ему жизнь — пострадавший умер, не приходя в сознание. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов вышли на след убийцы. Им оказался 33-летний начальник убитого.

В сообщении полиции говорится о том, что работодатель решил расправиться со своим подчиненным, которому он задолжал заработную плату. Мужчине уже предъявлено обвинение по статье 115 части первой — умышленное убийство. Если вину задержанного докажут, ему грозит длительный тюремный срок — до 15 лет.

Также задержанному предъявлено обвинение по статье 263 части первой — незаконное обращение с боеприпасами и оружием. Мера задержания для задержанного — арест до суда. Сейчас следственные органы продолжают выяснять все детали этого страшного преступления.