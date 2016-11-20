Похищение, которого не было: то ли «зрада» предателя, то ли СБУ привычно «соврамши»

Всю неделю Служба безопасности Украины (СБУ) раскручивала в украинском да и мировом медиа-пространстве историю про коварное похищение бывшего офицера ФСБ России Ильи Богданова, перешедшего на сторону майданщиков, его бывшими российскими коллегами. А пару дней назад, (о, сокрушительная победа СБУ!) появилась видеозапись освобождения Богданова от коварных врагов где-то на границе с Россией, когда того пытались вывезти в багажнике машины на родину, которую он предал. Ну, чисто сюжет для боевика!

И вдруг такой облом! «Освобожденный» Илья Богданов дал интервью украинским журналистам и рассказал, что видео про освобождение — постановочное, что его никто не похищал, хотя он постоянно чувствует себя в опасности. «Это видео снято не в момент захвата преступной группировки. Это снималось, когда проводился следственный эксперимент. Но есть записи телефонных переговоров, которые не были обнародованы, то есть тех, когда я был на волосок от смерти, и не было никакой надежды на кого-нибудь», — рассказал Богданов.

Напомним: об исчезновении Богданова из Киева, где тот сейчас живет, стало известно 14 ноября. А 18 ноября глава СБУ Василий Грицак публично заявил, что украинские правоохранители предотвратили убийство Богданова преступной группировкой, управляемой из России. По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу неких российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию. Илья Богданов был кадровым офицером ФСБ, в 2014 году перешел на сторону Украины, участвовал в боевых действиях на Донбассе как боец «Правого сектора», в частности, около месяца воевал на территории донецкого аэропорта, после чего в награду получил гражданство Украины.

История с «похищением и освобождением» предателя красноречиво характеризует уровень работы СБУ. К слову, фейк про операцию «Шатун», запущенный СБУшниками, тоже разоблачают украинские участники этой «операции».