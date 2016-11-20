Судьба мамонтов: население Украины неуклонно сокращается

Главной причиной сокращения населения Украины является доминирование смертности над рождаемостью несколько лет подряд. Следовательно, в 2014-м на Украине количество родов уменьшилась на 100 тысяч, а количество абортов, наоборот, возросло.

На 1 сентября 2016 население Украины составляло 42512970 человек и тенденция к росту населения, к сожалению, не наблюдается.

О том, почему происходит стремительный демографический спад, и каковы его основные причины рассказала медицинский эксперт Екатерина Каращук.

«Прежде всего, снижение рождаемости связано с нестабильной и сложной социально-экономической и политической ситуацией. Кроме того, в последние годы сократилось общее количество родильных домов: из 88 в 2013 году до 74 в 2015-м. Колоссально уменьшился кадровый состав медицинского персонала с 12 000 акушеров-гинекологов в 10000, также значительно ухудшилось материально техническое оснащение», — объясняет Екатерина Каращук.

Медицинский эксперт отметила, что особенно остро в роддомах сейчас стоит проблема с питанием, поскольку в большинстве из них отсутствуют помещения, на базе которых можно было бы обустроить пищеблоки.

«Отдельно следует остановиться еще на проблеме дефицита вакцин в родильных домах. К примеру, за последние 7 лет из роддомов выписывались новорожденные без прививки БЦЖ», — рассказывает медицинский эксперт.

По словам Каращук, радость появления малыша в семье сопровождается рекордными на сегодня затратами.

«В период беременности будущей маме необходимо усиленное питание, витамины, одежда, медицинское сопровождение, подготовительные курсы, гимнастика. А дальше главный вопрос где рожать? Сегодня мы четко понимаем, что все эти проблемы возникли вследствие неэффективной семейной политики на Украине, которая должна осуществляться комплексно. Примером для нас здесь могут послужить скандинавские страны, опыт Германии. Этот комплекс проблем Украины обязана сдвинуть с мертвой точки, потому что в актуальный период будущие родители, обремененные таким огромным количеством препятствий и проблем, преодолеть их самостоятельно, без помощи государства, не всем по силам», — резюмировала Каращук.