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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в селе Стыла факты обстрелов из РСЗО «Град» украинскими силовиками

опубликовано vinodelov в Вс, 20/11/2016 - 18:57 Новость: тема тэги гео
ОБСЕ

В ночь на воскресенье, 20 ноября, украинские оккупанты обстреляли из РСЗО «Град» село Стыла, что расположено на территории ДНР, вблизи города Докучаевска.

В воскресенье, 20 ноября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, офицеры Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вместе с представителями командования военных сил ДНР зафиксировали эти факты нарушений минских договоренностей со стороны украинской армии.

Наблюдатели ОБСЕ побывали также в самом Докучаевске, где беседовали с местными жителями и фиксировали места попадания боеприпасов. Совместно с ними работал офицер СЦКК. Все данные занесены в специальные формуляры. На месте были найдены части снарядов, характерные для реактивных систем залпового огня.

«Сегодня ночью в 2.30 произошел обстрел Стылы из РСЗО „Град“. В данном населенном пункте насчитали 16 воронок, также здесь работала и артиллерия. Возможно, Украина решила поздравить нас с праздником, с Днем артиллериста, или решила начать активизацию боевых действий, так как за минувшие сутки зафиксировано около тысячи нарушений», — сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Всего в район села пункта Стыла (Старобешевский р-н) было выпущено около 60 снарядов «Град».

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В другом месте этих

опубликовано Гость (не проверено) в Вс, 20/11/2016 - 19:18

В другом месте этих наблюдателей просто отстреливали бы. Тогда они имели больше мотивации к действительному контролю за обстановкой.
Так можно халтурить. Отоспались в безопасной зоне за ночь, днем приехали с рулеточками, обмеряли, записали. Отчеты в сортир.
Почему не устроить стационарные посты в окопах на местах, круглосуточные?
И что, разница применяемых средств вооружения на линии соприкосновения совсем незаметна для спецов-наблюдателей?

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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