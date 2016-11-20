Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в селе Стыла факты обстрелов из РСЗО «Град» украинскими силовиками

В ночь на воскресенье, 20 ноября, украинские оккупанты обстреляли из РСЗО «Град» село Стыла, что расположено на территории ДНР, вблизи города Докучаевска.

В воскресенье, 20 ноября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, офицеры Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вместе с представителями командования военных сил ДНР зафиксировали эти факты нарушений минских договоренностей со стороны украинской армии.

Наблюдатели ОБСЕ побывали также в самом Докучаевске, где беседовали с местными жителями и фиксировали места попадания боеприпасов. Совместно с ними работал офицер СЦКК. Все данные занесены в специальные формуляры. На месте были найдены части снарядов, характерные для реактивных систем залпового огня.

«Сегодня ночью в 2.30 произошел обстрел Стылы из РСЗО „Град“. В данном населенном пункте насчитали 16 воронок, также здесь работала и артиллерия. Возможно, Украина решила поздравить нас с праздником, с Днем артиллериста, или решила начать активизацию боевых действий, так как за минувшие сутки зафиксировано около тысячи нарушений», — сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Всего в район села пункта Стыла (Старобешевский р-н) было выпущено около 60 снарядов «Град».