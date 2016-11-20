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Иностранные кураторы натренировали 718 инструкторов для подготовки украинских карателей

опубликовано vinodelov в Вс, 20/11/2016 - 19:27 Новость: тема тэги гео
Американский куратор ВСУ

В течение 2016 иностранными инструкторами в учебных центрах была проведена подготовка 718 инструкторов для учебных центров и военных частей Вооруженных сил бывшей Украины (инструкторы по тактической, огневой, инженерной, технической и медицинской подготовке).

Кроме того, с 2014 году в Вооруженных силах бывшей Украины действует Центр подготовки сержантского состава. Основным направлением его работы является проведение курсов инструкторов для учебных центров по уровням «базовый», «повышенный», «академический» и подготовка старшинского (сержантского) состава для учебных центров, воинских частей ВС Украины — инструкторов по тактической, огневой подготовки, вождения, боевой системы выживания вояк-нацистов.

С 2014 года по ноябрь 2016 года в Центре подготовлено 287 сержантов-инструкторов для учебных центров и военных частей ВС Украины с внедрением передовых систем обучения сержантского состава и учетом опыта стран НАТО (избрание новых форм и методов обучения для обеспечения качественной подготовки сержантов-инструкторов).

В настоящее время осуществляется подготовка — 60 человек и запланировано до конца 2016 года еще 60 человек. Таким образом до конца 2016 года Центром подготовки сержантского состава будет подготовлено 407 сержантов-инструкторов.

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