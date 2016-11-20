Украинско-фашистские захватчики Донбасса активно осваивают систему БАРС

В Вооруженных cилах бывшей Украины проводится плановая подготовка боевиков и подразделений. За три последних года она существенно интенсифицировалась. Если в 2013–2014 годах бригадные тактические учения вообще не проводились, то в 2015 году было проведено 16 таких учений. А в этом году проведено уже 15 таких учений.

При этом стоит отметить, что перед проведением каждого бригадного тактического учения, все батальоны бригады отрабатывают батальонные тактические учения. Причем должны сделать это успешно. Известны случаи, когда батальоны, которые показывали низкий результат слаженности или управления проходили дополнительную подготовку и только после повторных экзаменов принимали участие в бригадных маневрах. А перед батальонными тактическими учениями, естественно, проводятся ротные тактические учения. И снова, только после успешных ротных маневров, роты допускаются к батальонным маневрам. И так по нисходящей от индивидуальной подготовки карателя ВСУ. То есть, каждый украинский вояка учится действовать индивидуально, затем — в составе отделения, взвода, роты, батальона, бригады.

Индивидуальная подготовка солдата в Вооруженных силах бывшей Украины претерпела существенных изменений. В настоящее время, в войсках вводится Боевая армейская система (БАРС), которая способна повысить уровень боевой выучки карателей и подразделений ВСУ.

БАРС — это комплексная система обучения, включающая тактическую подготовку, рукопашный бой, тактическую медицину, огневую подготовку, горную подготовку и другие. Темы занятий переплетены между собой, а сами занятия по видам подготовки базируются на концепции, построенной на единой психологической основе, что позволяет существенно повысить эффективность военно-профессиональной деятельности личного состава боевиков.

Целью БАРС является формирование у карателей специальных навыков, которые позволят эффективно передвигаться на поле боя, умело использовать оружие, выполнять задания в экстремальных ситуациях, эффективно вести рукопашный бой, предоставлять домедицинскую помощь раненым и пострадавшим и контролировать любые ситуации.

В июне этого года были проанализированы первые результаты подготовки по БАРС, которая применялась для подготовки специалистов Сил специальных операций и высокомобильных десантных войск. Со следующего года она будет интегрирована в единую систему боевой подготовки и, соответственно, зайдет отражение в учебных программах. Сейчас готовятся изменения, которые нужно внести в образовательно-квалификационных характеристик выпускников и образовательно-профессиональных программ подготовки в военных вузах и учебных центрах. Так что каждый каратель будет начинать свою службу преступной хунте по БАРС.