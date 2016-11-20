Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено — КП «Вода Донбасса»

В результате массированного артобстрела украинскими оккупантами окраин Ясиноватой и Донецка повреждены линии электропередачи и обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). Было прекращено водоснабжение нескольких населенных пунктов по обе стороны линии фронта. В частности, без воды остались Авдеевка, поселки Верхнеторецкое, Васильевка, Спартак, а также частично — города Донецк и Ясиноватая. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса».

В воскресенье в 13.15 электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было восстановлено. «В настоящее время производится заполнение гидротехнических сооружений водой. Завтра, 21 ноября, подача питьевой воды потребителям будет возобновлена», — говорится в сообщении КП «Вода Донбасса».