Страна майдана: два взрыва газа в многоэтажных жилых домах за сутки

В воскресенье, 20 ноября, днем, в Кривом Роге (Днепропетровская область) прогремел взрыв в одной из квартир жилой пятиэтажки на ул. Тухачевского (Покровский район города). Пожарные расчеты тушат пожар, разгоревшийся на месте взрыва. Правоохранители сообщают о двух пострадавших. Причины взрыва пока не установлены, однако очевидцы утверждают, что, что на месте ЧП стоит сильный запах бытового газа.

Около трех ночи 20 ноября аналогичный взрыв произошел на западе Украины, в Волынской области, городе Нововолынске на ул. Шевченко в многоквартирном двухэтажном жилом доме. По информации оттуда, на кухне одной из квартир в доме произошла бытовая утечка газа, что и привело к взрыву. В результате взрыва 47-летний владелец квартиры получили ожоги 2-й степени, частично поврежден дом, жители эвакуированы.