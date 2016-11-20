«Герои АТО»: пьяный украинский вояка избил местного жителя за сделанное ему замечание

Как рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, солдаты ВСУ, которых киевские власти называют «освободителями», совершают преступления в отношении мирных жителей на временно оккупированных территориях Донбасса.

«Так, 19 ноября военнослужащий контрактной службы 56-й отдельной мотопехотной бригады рядовой Ломакин, в состоянии алкогольного опьянения, после сделанного ему замечания со стороны прохожих спровоцировал драку и нанес телесные повреждения местному жителю. После чего, дабы избежать самосуда со стороны граждан, скрылся с места преступления», — рассказал Басурин.

Убежал украинский вояка, как пояснили очевидцы, потому, что местные жители вступились за своего земляка. Вояка испугался мирных и безоружных жителей.

Впрочем, мордобой — не самый жестокий способ общения» с мирными жителями. В интернете есть видео, на котором пьяные украинские вояки решили поздравить своего командира диким способом — стрельбой по мирным жителям из артиллерии. «С днем рождения, командир! Все для тебя!» — кричат они, весело распивая в конце стрельбы бутылку шампанского. Один из вояк после нескольких залпов спрашивает по рации: «Отработали, корректировки будут?»…

Он испугался расплаты и справедливого возмездия. Украинская правоохранительная система обычно отпускает из-под стражи даже убийц и насильников, если они являются «героями АТО», а суд, как показала практика, даже насильникам дает лишь условные сроки.